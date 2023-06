cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ളി​യും ചി​രി​യും ചി​ന്ത​യു​മാ​യി പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വു​മ്പോ​ൾ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന ന​വാ​ഗ​ത​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ല, ഉ​പ​ജി​ല്ല, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, സ്‌​കൂ​ള്‍ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ല്‍സ​വം ന​ട​ത്തും. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പു​തി​യ​താ​യി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടും.

ജി​ല്ലാ​ത​ല പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 ന് ​ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​രേ​ണു​രാ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ. ഹ​ഫ്സ​ത്ത്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം സീ​ത വി​ജ​യ​ന്‍, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ അ​നീ​ഷ് ബി. ​നാ​യ​ര്‍, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ടി.​ബി. സെ​നു, ജെ​സ്സി ജോ​ര്‍ജ്, ഷീ​ജ ബാ​ബു, എ​ന്‍.​സി. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഉ​പ​ജി​ല്ലാ​ത​ല പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ല്‍ ക​ല്ലോ​ടി എ​സ്.​ജെ യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലും വൈ​ത്തി​രി​യി​ല്‍ വെ​ള്ളാ​ര്‍മ​ല ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ലും ബ​ത്തേ​രി​യി​ല്‍ കോ​ളി​യാ​ടി മാ​ര്‍ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് എ.​യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലും ന​ട​ക്കും. Show Full Article

News Summary -

school reopening-New academic year with new expectations- more than nine thousand children have back to school in Wayanad district