    റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ വി​വാ​ദം; 12 പേ​രു​ടെ പട്ടിക മാ​ത്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​രാ​യ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യിട്ടില്ല
    dr meghasree ias
    cancel
    camera_alt

    മേഘശ്രീ ഐ.എ.എസ്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ 12 പേ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റ് മാ​ത്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. സീ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്/​സ്പെ​ഷ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ലു​ള്ള 74 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ലി​സ്റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ലി​സ്റ്റ് വി​വാ​ദ​മാ​കു​ക​യും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ലി​സ്റ്റ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 18ന് ​ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ജി​ല്ല​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട 12 പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ജി​ല്ല​ത​ല സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും എ​ന്നും പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും നി​യ​മ​ന​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ല​വി​ലു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജൂ​ലൈ 25ന് ​ക​ല​ക്ട​ർ മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18നാ​ണ് ജോ​ലി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ 24 ദി​വ​സം ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​തെ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ൽ 23 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​ത്തി​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്, ഒ​രു വ​നി​ത വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ സീ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്, വൈ​ത്തി​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മൂ​ന്ന് വി​ല്ലേ​ജ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഒ​രു വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ഒ​രു വി​ല്ലേ​ജ് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ്, ഒ​രു വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ്, ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, ഒ​രു ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഒ​രു വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, മ​റ്റു ര​ണ്ട് വി​ല്ലേ​ജ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​പ്പാ​ടി​ത്ത​റ, പ​യ്യ​മ്പ​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ജി​ല​ൻ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ പ​യ്യ​മ്പ​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റെ നേ​ര​ത്തേ പേ​ര്യ​യി​ലേ​ക്ക് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തും ഇ​പ്പോ​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ വീ​ട് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ പ​യ്യ​മ്പ​ള്ളി​യി​ലെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​സ​പ്പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ ഇ​റ​ക്കി​യ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് വെ​ള്ള​രി​മ​ല, തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ, കോ​ട്ട​പ്പ​ടി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ പ​ര​സ്പ​രം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട വെ​ള്ള​രി​മ​ല വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റെ തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ​ക്കാ​ണ് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​രാ​യ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

