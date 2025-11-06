Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Nov 2025 11:10 AM IST
    6 Nov 2025 11:10 AM IST

    ഇ​നി വ​നി​ത ന​യി​ക്കും വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ പ​ട്ടി​ക​യാ​യി

    ഇ​നി വ​നി​ത ന​യി​ക്കും വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ പ​ട്ടി​ക​യാ​യി
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജി​ല്ല​യി​ൽ കൊ​ടു​മ്പി​രി കൊ​ള്ളുമ്പോൾ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. അ​വി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ക ഒ​രു വ​നി​ത​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സ്ത്രീ, ​പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ സ്ത്രീ, ​പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം, സ്ത്രീ ​എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ:

    ഗ്രാമ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    1. മു​ട്ടി​ൽ -പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി

    2. തി​രു​നെ​ല്ലി -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ സ്ത്രീ

    3. ​നൂ​ൽ​പ്പു​ഴ -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ സ്ത്രീ

    4. ​വൈ​ത്തി​രി -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം

    5. മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം

    6. പ​ന​മ​രം -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം

    7. വെ​ള്ള​മു​ണ്ട -സ്ത്രീ

    8. ​എ​ട​വ​ക -സ്ത്രീ

    9. ​മീ​ന​ങ്ങാ​ടി -സ്ത്രീ

    10. ​ത​രി​യോ​ട് -സ്ത്രീ

    11. ​മേ​പ്പാ​ടി -സ്ത്രീ

    12. ​കോ​ട്ട​ത്ത​റ -സ്ത്രീ

    13. ​പ​റ​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ -സ്ത്രീ

    14. ​പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി -സ്ത്രീ

    15. ​മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി -സ്ത്രീ

    ​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    1. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ സ്ത്രീ

    2. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി -സ്ത്രീ

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    1. വ​യ​നാ​ട് -സ്ത്രീ

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ

    1. ക​ൽ​പ്പ​റ്റ -പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗം

    2. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി -സ്ത്രീ

