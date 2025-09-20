Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    20 Sept 2025 9:35 AM IST
    20 Sept 2025 9:35 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി

    വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി
    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ പ്ര​ഥ​മ മെ​ഡി​സി​ൻ ബാ​ച്ചി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന ക്വാ​ട്ട​യി​ലാ​ണ് ജ​യ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ 50 എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മി​ഷ​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​ഴെ​ണ്ണം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വാ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ബാ​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ഥ​മ മെ​ഡി​സി​ൻ ബാ​ച്ചി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന തീ​യ​തി നേ​ര​ത്തെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച 22ൽ ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

