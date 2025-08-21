Begin typing your search above and press return to search.
    നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ പാ​ത​ക്ക് ജീ​വ​ൻ​ വെ​ക്കു​മോ‍?

    അ​ന്തി​മ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വേ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി
    നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ പാ​ത​ക്ക് ജീ​വ​ൻ​ വെ​ക്കു​മോ‍?
    ക​ൽ​പ​റ്റ: നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് പു​തി​യ റെ​യി​ൽ പാ​ത​യു​ടെ അ​ന്തി​മ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വേ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​ൻ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ നാ​ട്. വ​യ​നാ​ട് എം.​പി. പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് പു​തി​യ പാ​ത​യു​ടെ സ​ർ​വേ 2007-08ൽ ​ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം, വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് (ഡി.​പി.​ആ​ർ) ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2023ൽ ​നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് പു​തി​യ പാ​ത​യു​ടെ (236 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) പു​തി​യ അ​ന്തി​മ സ്ഥ​ല സ​ർ​വേ (എ​ഫ്.​എ​ൽ.​എ​സ്) ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി-​മൈ​സൂ​രു പു​തി​യ പാ​ത​യു​ടെ സ​ർ​വേ 2008-09 ൽ ​ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. 2018ൽ ​വീ​ണ്ടും ഒ​രു സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​ശ്ചി​ത അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്റ് ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം കാ​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഈ ​അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്റ് വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ദു​ർ​ബ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് പാ​ത​യു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പു​തി​യ അ​ലൈ​ൻ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം, പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് നി​തി ആ​യോ​ഗി​ന്റെ​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കു ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ക​യും വേ​ണം. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ, കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ വേ​ഗ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ-​നി​ല​മ്പൂ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ-​നി​ല​മ്പൂ​ർ റീ​ച്ചി​ന്റെ കൈ​വ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 75 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ 85 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് റെ​യി​ൽ പാ​ത എ​ങ്ങ​നെ?

    നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി വ​യ​നാ​ടും പി​ന്നി​ട്ട് ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ടി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി കേ​ര​ള​ത്തെ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ​യും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വും. 3,500 കോ​ടി ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം, കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ല​ട​ക്കം വ​ലി​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​വും. റെ​യി​ൽ​വേ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി കു​റ​യും.

    1881ലാ​ണ് നി​ല​മ്പൂ‌​ർ - ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് പാ​ത​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​ഠ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​വ​ർ​ണ പാ​ത​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ‌ ഇ​തി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2016 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട്- ബ​ത്തേ​രി-​നി​ല​മ്പൂ​ർ പാ​ത​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു.

    നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി പി​ങ്ക് ബു​ക്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​വും കേ​ര​ള​വും ത​മ്മി​ൽ സം​യു​ക്ത ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2016 മേ​യ് 5ന് ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ 30 സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട് പാ​ത​യെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡി.​എം.​ആ​ർ.​സി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഏ​കാം​ഗ ക​മീ​ഷ​നു​മാ​യ ഇ. ​ശ്രീ​ധ​ര​നെ പാ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    ബ​ജ​റ്റി​ൽ പാ​ത​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന-​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യോ​ട് വേ​ണ്ട​ത്ര താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. അ​ടു​ത്തി​ടെ പാ​ത​യു​ടെ സ​ർ​വേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ണ്ട​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

