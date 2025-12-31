Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightപു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:36 AM IST

    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാം; ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സ​ജ്ജം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാം; ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സ​ജ്ജം
    cancel

    ക​ല്‍പ​റ്റ: പുതുവത്സരാഘോഷവേളയില്‍ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളില്ലാതിരിക്കാനും ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സജ്ജമായി വയനാട് ജില്ല പൊലീസ്. ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പട്രോളിങ്ങും നിരീക്ഷണവും കര്‍ശനക്കും. പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പരിശോധനകള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നതിന് സ്‌പെഷല്‍ ടീമുകളും രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിലും ആളുകള്‍ കൂടുതലായി കൂടുന്ന ഇടങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും. ഗതാഗത നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനനടപടി സ്വീകരിക്കും. മ

    ദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുക, അമിതവേഗം, അശ്രദ്ധയോടെ വാഹനമോടിക്കുക, പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരുടെ ഡ്രൈവിങ്, അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങള്‍ എന്നിവ നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെയും കര്‍ശന നടപടികളുണ്ടാകും. മതിയായ സുരക്ഷ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള ആഘോഷങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാവും. വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തശേഷം പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനു പോകുന്നവര്‍ തങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ വാഹനത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ഉടനടി 112 ല്‍ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കാം.

    ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും ലോ​ഡ്ജു​ക​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ള്‍

    • ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31-ന് ​രാ​ത്രി 10 മ​ണി​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം
    • മ​ദ്യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​മോ അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ത​ര​ണ​മോ പാ​ടു​ള്ള​ത​ല്ല. ഇ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ക്കാ​യി​രി​ക്കും.
    • ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം.
    • സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ര്‍ക്കി​ങ്ങി​ലും മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം.
    • സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ തി​രി​ച്ച് സ്ഥ​ല​മൊ​രു​ക്ക​ണം.
    • നീ​ന്ത​ല്‍ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും പ്ര​ത്യേ​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.
    • ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ളും സൗ​ണ്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ.
    • വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​യി പോ​കു​ന്ന​തി​നും പാ​ര്‍ക്കി​ങ്ങി​നും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണം.
    • പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം സ്ഥ​ല​വും പ​രി​സ​ര​വും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​രി​യാ​യി സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.
    • അ​ശ്ലീ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ സ​മാ​ധാ​ന ലം​ഘ​ന​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. പ​രി​സ​ര​ത്ത് മ​തി​യാ​യ വെ​ളി​ച്ച​വും ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്ഡ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.
    • പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​തി​ഥി​ക​ള്‍ക്കും എ​ന്‍ട്രി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.
    • ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ത്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന 2025 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31-ന് ​രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​ക്ക് മു​ന്‍പാ​യി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ല്‍ ക​ര്‍ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new year celebrationWayanad NewsSecurity issuePolice
    News Summary - New year celebration in wayanad
    Similar News
    Next Story
    X