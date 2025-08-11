Begin typing your search above and press return to search.
    11 Aug 2025 12:44 PM IST
    11 Aug 2025 12:44 PM IST

    പുതിയ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണം; കുട്ടികൾ ഹാപ്പി

    ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 79,158 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്
    പുതിയ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണം; കുട്ടികൾ ഹാപ്പി
    ക​ൽ​പ​റ്റ ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്നു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ മെ​നു പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും ഹാ​പ്പി. പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ജി​ല്ല​യി​ൽ 79,158 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രീ-​പ്രൈ​മ​റി മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള 289 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പു​തി​യ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം രു​ചി​ക​ര​വും ഏ​റെ ന​ല്ല​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ൽ​പ​റ്റ വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. മു​ട്ട ഫ്രൈ​ഡ് റൈ​സും തേ​ങ്ങാ​ചോ​റു​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഹി​റ്റെ​ന്നാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. മൂ​ന്നു​ത​രം ക​റി​ക​ളും ഉ​പ്പേ​രി​യു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു​ദി​വ​സം തേ​ങ്ങാ​ചോ​റും ഫ്രൈ​ഡ് റൈ​സും ത​ക്കാ​ളി​ചോ​റു​മു​ണ്ട്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക്ലാ​സ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തി​ള​പ്പി​ച്ച പാ​ൽ ന​ൽ​കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ചോ​റി​ന് സാ​മ്പാ​ർ, ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് ഉ​പ്പേ​രി, എ​രി​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തേ​ങ്ങാ​ചോ​റും പൊ​തി​ന ച​മ്മ​ന്തി​യും പ​ച്ച​ടി​യും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ തി​ള​പ്പി​ച്ച പാ​ലും ഉ​ച്ച​ക്ക് ചോ​റും വ​ൻ​പ​യ​ർ- ചേ​ന​ക​റി​യും കാ​ബേ​ജ് തോ​ര​നും അ​വി​യ​ലും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള മു​ട്ട ഫ്രൈ​ഡ് റൈ​സും ച​മ്മ​ന്തി​യും കി​ച്ച​ടി​യും ഉ​ള്ളി-​കി​ഴ​ങ്ങ് മ​സാ​ല വ​ര​ട്ടി​യ​തും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ത​ക്കാ​ളി ചോ​റും കൂ​ട്ടു​ക​റി​യും മു​ട്ട​റോ​സ്റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​യ​ലും വ​ൻ​പ​യ​റും മ​ത്ത​ൻ ക​റി​യും.

    പു​തു​ക്കി​യ മെ​നു കാ​ര​ണം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​റ​യു​ന്നു. വാ​ട്ട​ർ പ്യൂ​രി​ഫ​യ​റി​ലെ വെ​ള്ള​മോ ക​ഞ്ഞി​വെ​ള്ള​മോ ചൂ​ടു​വെ​ള്ള​മോ ആ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ്രീ​പ്രൈ​മ​റി മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു മു​ട്ട വീ​ത​വും (പു​ഴു​ങ്ങി മാ​ത്രം) ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് പ്രാ​വ​ശ്യം 150 മി​ല്ലി ലി​റ്റ​ർ തി​ള​പ്പി​ച്ച പാ​ലും ന​ൽ​കു​ന്നു. മു​ട്ട ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം ന​ൽ​കും.

