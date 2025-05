cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ക​ൽ​പ​റ്റ: ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഏ​ക​ജാ​ല​ക പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മൊ​രു​ക്കു​ക, ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ത്താം​ത​രം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ല​സ് വ​ൺ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് പി​ന്തു​ണ​യൊ​രു​ക്കു​ക, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പൊ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് 'മി​ഷ​ൻ +1' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡോ​ള​സെ​ന്‍റ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സെ​ല്ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ്കീം, ​പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 'മി​ഷ​ൻ +1'ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ, അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. 'മി​ഷ​ൻ +1' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം പ്ര​ത്യേ​കം ചേ​രു​ക​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നും സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫോ​ക്ക​സ് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക. തെ​റ്റാ​യ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. തി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​തെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​ക്ക് 11,360 സീ​റ്റു​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ 61 ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 175 ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. 33 സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും 19 എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ച് അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്ന് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു സ്പെ​ഷ​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​വു​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. സ​യ​ൻ​സി​ൽ 4710, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 3400, കോ​മേ​ഴ്സ് ബാ​ച്ചി​ൽ 3250 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11,360 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 10 വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 28 ബാ​ച്ചു​ക​ളും 840 സീ​റ്റു​ക​ളും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് ഐ.​ടി.​ഐ​ക​ളി​ൽ 11 ട്രേ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 536 സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 10 പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 660 സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ൽ 11,592 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് പ​ത്താം ത​രം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. Show Full Article

‘Mission +1’; Plus One Admissions is a comprehensive project in the district