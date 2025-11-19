Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ല്‍പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട്ടി​ല്‍ സി​പ്‌​ലൈ​ന്‍ അ​പ​ക​ട​മെ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ്‌​സ് കൃ​ത്രി​മ വീ​ഡി​യോ നി​ര്‍മി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​യാ​ളെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി വ​യ​നാ​ട് സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, തൈ​വേ​ലി​ക്ക​കം വീ​ട്ടി​ല്‍, കെ. ​അ​ഷ്‌​ക​റി​നെ​യാ​ണ് (29) തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഷ​ജു ജോ​സ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ വ​ധ​ശ്ര​മം, ആ​ക്ര​മി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ക്ക​ല്‍, എ​ന്‍.​ഡി.​പി.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്.

    ഒ​രു സ്ത്രീ​യും കു​ട്ടി​യും സി​പ്‌​ലൈ​നി​ല്‍ ക​യ​റു​ന്ന​തും അ​വ​ര്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ.​ഐ പ്രൊ​മ്റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​യാ​ള്‍ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ഭീ​തി പ​ട​ര്‍ത്തു​ന്ന​തും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ വീ​ഡി​യോ ഇ​യാ​ളു​ടെ ‘അ​ഷ്‌​ക്ക​റ​ലി റി​യാ​ക്ട​സ്’ എ​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ഡി​യോ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ല്‍ പ്ര​ച​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 30ന് ​വ​യ​നാ​ട് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​ജ വീ​ഡി​യോ നി​ര്‍മി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ഭീ​തി​യും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ട​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ മു​സ്ത​ഫ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ന​ജീ​ബ്, സി.​പി.​ഒ മു​സ്‌​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

