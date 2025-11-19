Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Wayanad
    date_range 19 Nov 2025 9:47 AM IST
    date_range 19 Nov 2025 9:47 AM IST

    ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ല്‍ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​യി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യ​യാ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ല്‍ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​യി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യ​യാ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    ക​ല്‍പ​റ്റ: ഉരുൾപൊട്ടൽദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​യാ​യ സ്ത്രീ​യെ വീ​ടു​പ​ണി​ക്ക് ലോ​ണ്‍ ശ​രി​യാ​ക്കി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട്ടി​യ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. തി​രു​നെ​ല്ലി, വെ​ങ്ങാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍, ഇ​ഗ്‌​നേ​ഷ്യ​സ് അ​രൂ​ജ​യെ​യാ​ണ് (55) തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​ര​ക്ഷ​ര​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​യു​മാ​യ സ്ത്രീ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ലോ​ണി​നു​ള്ള പ്രോ​സ​സി​ങ് ചാ​ര്‍ജ് എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് 6,05,000 രൂ​പ ഇ​യാ​ളും സം​ഘ​വും ക​വ​ര്‍ന്നെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രെ കു​ടി പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ണ്ട്. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ക​ല്‍പ​റ്റ​യി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​ന്ന മ​ധ്യ​വ​യ​സ്‌​ക​യാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ വീ​ടു​പ​ണി​ക്ക് ലോ​ണ്‍ ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നാ​ളു​ക​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ലോ​ണ്‍ ശ​രി​യാ​ക്കി ത​രു​ക​യോ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ പ​ണം തി​രി​കെ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ വി​മ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​നൂ​പ്, ഷ​ജീ​ർ, അ​രു​ൺ​രാ​ജ്, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ജോ​യ്സ് ജോ​ൺ, സി.​പി.​ഒ അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Man arrested for embezzling lakhs from landslide victims
