    8 Aug 2025 9:26 AM IST
    8 Aug 2025 9:26 AM IST

    ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ഹ​രി വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ല്‍

    വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലും ഓ​ട്ടോ​യി​ലും ക​ഞ്ചാ​വ്
    സാ​ബു ആ​ന്റ​ണി

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ഹ​രി വി​ല്‍പന​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ല്‍. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലും ഓ​ട്ടോ​യി​ലും വി​ല്‍പ്പ​ന​ക്ക് സൂ​ക്ഷി​ച്ച ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ചു​ണ്ടേ​ല്‍ പൂ​ള​ക്കു​ന്ന് പ​ട്ട​രു​മ​ഠ​ത്തി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സാ​ബു ആ​ന്റ​ണി​യാ​ണ് (47) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ല്‍നി​ന്ന് 2.172 കി​ലോ​യും ഓ​ട്ടോ​യി​ല്‍നി​ന്ന് 24.97 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​ണ് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ക​ല്‍പ​റ്റ പൊ​ലീ​സും ചേ​ര്‍ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ മോ​ഷ​ണം, അ​ടി​പി​ടി, സ്ത്രീ​ത്വ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്ക​ല്‍, ല​ഹ​രി​ക്കേ​സു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ക​ൽ​പ​റ്റ പൂ​ള​ക്കു​ന്നി​ലെ സാ​ബു ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 2.172 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലെ കി​ട​ക്ക​യു​ടെ മു​ക​ളി​ല്‍ സെ​ല്ലോ​ടേ​പ്പ് ഒ​ട്ടി​ച്ച പൊ​തി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ഇ​യാ​ളും കു​ടും​ബ​വും മു​മ്പ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് ചെ​റി​യ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​വി​ടെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​യാ​ള്‍ ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്താ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കെ.​എ​ല്‍. 12 കെ. 5975 ​ഓ​ട്ടോ​യി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ല്‍പ​റ്റ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, എ​സ്.​ഐ കെ. ​അ​ജ​ല്‍, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​നൂ​പ്, ജ​യേ​ഷ്, സു​ധി, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​ല്‍സ​ന്‍, ബി​ന്‍സി​യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

