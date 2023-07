cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ല്‍പ​റ്റ: ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം വീ​ട് നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​വ​ര്‍ക്ക് പ​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി. ക​ല്‍പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ല്‍ വീ​ട് പ​ണി തു​ട​ങ്ങി മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യ 40,000 രൂ​പ പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ന്‍.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ണ്ടേ​രി, ബ​ഷീ​ര്‍ പാ​റ​ക്ക​ല്‍, എ.​ആ​ര്‍. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, പി. ​നാ​സ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ലു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക.

ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു 40,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി 1,60,000 രൂ​പ വീ​ത​വും മു​ഴു​വ​ന്‍ പ​ണി​യും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ള്‍ അ​വ​സാ​ന ഗ​ഡു 40,000 രൂ​പ​യും ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ 260ല​ധി​കം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ല്‍ ചി​ല​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം ഗ​ഡു ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും മ​റ്റും വീ​ട് നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വീ​ട് പൊ​ളി​ച്ച പ​ല ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും താ​ല്‍കാ​ലി​ക ഷെ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ താ​മ​സം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​വ​ധി പ​റ​ഞ്ഞൊ​ഴി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​വ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

