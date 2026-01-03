Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    3 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 8:56 AM IST

    ഉരുൾ ദുരന്തം; വയനാടിന്റെ മാലിന്യസംസ്‌കരണ മാതൃകക്ക് അംഗീകാരം

    പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മാ​ർഗ​രേ​ഖ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍
    ഉരുൾ ദുരന്തം; വയനാടിന്റെ മാലിന്യസംസ്‌കരണ മാതൃകക്ക് അംഗീകാരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ന്ത്രി എം. ​ബി രാ​ജേ​ഷ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ മാ​തൃ​ക​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശാ​സ്ത്രീ​മാ​യി സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ര്‍ഗ​രേ​ഖ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ദ്ദേ​ശ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്ത് അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും മു​ണ്ട​ക്കൈ- ചൂ​ര​ല്‍മ​ല ദു​ര​ന്ത​അ​നു​ഭ​വ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ട​ണ്‍ ക​ണ​ക്കി​ന് മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ​ത്. ത​ക​ര്‍ന്ന വീ​ടു​ക​ള്‍, കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍, മ​ണ്ണ്, കൂ​റ്റ​ന്‍ പാ​റ​ക​ള്‍, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്-​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​ക്ക​ല​ര്‍ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ രീ​തി​ക​ള്‍ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​ത​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് രൂ​പം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    മു​ണ്ട​ക്കൈ - ചൂ​ര​ല്‍മ​ല ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലി​ന് ശേ​ഷം ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മാ​യി 81.64 ട​ണ്‍ ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ​വും 106 കി​ലോ ലി​റ്റ​ര്‍ ശൗ​ചാ​ല​യ മാ​ലി​ന്യ​വും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 2,850-ഓ​ളം ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രും ദൗ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ന്‍ ഡ്രോ​ണ്‍, ജി.​ഐ.​എ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്റെ ക്ലൂ ​ആ​പ് മു​ഖേ​ന മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണം, ഗ​താ​ഗ​തം ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന പ​ഴ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ചെ​രി​പ്പു​ക​ളും സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ശേ​ഖ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ക്കും. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഹ​രി​ത ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ച് ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്. വ​രും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​വും പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ദു​ര​ന്ത മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ പ്ലാ​നു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കും.

    ദു​ര​ന്ത​സ​മ​യ​ത്തെ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളിൽ വി​ഭ​ജി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്:

    1. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ടം (ആ​ദ്യ​ത്തെ 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ): ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ക, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ശു​ചി​ത്വ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ (ബ​യോ-​ടോ​യ്ല​റ്റു​ക​ൾ) ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും മൃ​ഗാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും രോ​ഗ​പ​ക​ർ​ച്ച ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​ൻ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക.

    2. ക്ര​മീ​ക​ര​ണ ഘ​ട്ടം (72 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം): മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​വി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ത​രം​തി​രി​ക്കു​ക, കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക്ര​ഷ​ർ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി പൊ​ടി​ച്ച് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    3. പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ഘ​ട്ടം: ശേ​ഖ​രി​ച്ച അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ക്ലീ​ൻ കേ​ര​ള ക​മ്പ​നി മു​ഖേ​ന സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക, ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ണ്ണും വെ​ള്ള​വും മ​ലി​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    TAGS:Landslidewaste managementWayanad
