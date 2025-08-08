Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:23 AM IST

    ഉരുൾദുരന്തം; ലീഗിന്റെ പുനരധിവാസ ഭൂമി നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്

    ഉരുൾദുരന്തം; ലീഗിന്റെ പുനരധിവാസ ഭൂമി നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്
    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ ഭൂ​മി നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ലേ​ക്ക്. മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ വെ​ള്ളി​ത്തോ​ടു​ള്ള 11.27 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ഒ​രു ഏ​ക്ക​ർ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാം തോ​ട്ട​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു ത​രം​മാ​റ്റി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള പ​രാ​തി​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും താ​ലൂ​ക്ക് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കെ.​എ​ൽ.​ആ​ർ സെ​ക്‌​ഷ​ൻ 105 പ്ര​കാ​രം വൈ​ത്തി​രി താ​ലൂ​ക്ക് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍ ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കും വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കും ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തോ​ട്ടം ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റി​യെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ലീ​ഗി​ന് ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി​യ സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ക​ല്ല​ങ്കോ​ട​ൻ മൊ​യ്തു, സു​നി​ൽ, ഷം​ജി​ത്, ഷം​ജി​തി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ഡ്വ. ക​ല്ല​ങ്കോ​ട​ൻ മൊ​യ്തു ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നു. താ​ൻ വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​മി തോ​ട്ട​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    നേ​ര​ത്തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​​ത്തോ​ടി​ലെ സ്ഥ​ല​ത്ത് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​ലൂ​ക്ക് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​ത​ന്നെ 315/73 ന​മ്പ​ർ പ്ര​കാ​രം കേ​സു​ള്ള ഭൂ​മി​യാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ലീ​ഗി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ഭൂ​മി​യെ നി​യ​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​ല്ലാം ക​ല​ങ്ങി​ത്തെ​ളി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ട്ടി​ല്‍-​മേ​പ്പാ​ടി പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ന്റെ ഓ​രം ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 11 ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 29ന് ​ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. 105 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

