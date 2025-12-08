Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    kalpetta
    Posted On
    8 Dec 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 1:34 PM IST

    കു​ഞ്ഞാ​മി​യു​ടെ മൂ​ന്ന് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്

    കു​ഞ്ഞാ​മി​യു​ടെ മൂ​ന്ന് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്
    ന​ർ​ഷ ന​സ്രി​ൻ,  ഷ​മീ​റ ഫൈ​സ​ൽ,  കെ.​എ​ച്ച്. ഷാ​ഹി​ദ

    Listen to this Article

    ക​ൽ​പ​റ്റ: എ​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​മെ​ന്ന പോ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് 84 കാ​രി കു​ഞ്ഞാ​മി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി​ണ​ങ്ങോ​ട് പ​രേ​ത​നാ​യ പി​ലാ​ശേ​രി മൊ​യ്തീ​ൻ ഹാ​ജി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ വാ​ഴ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞാ​മി​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഉ​ശി​ര് അ​ൽ​പം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് മാ​ത്രം. ത​ന്‍റെ മൂ​ന്ന് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് കു​ഞ്ഞാ​മി​യു​ടെ ആ​വേ​ശം.

    മൂ​ന്നു പേ​രും മൂ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​തും ഒ​രാ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും മ​റ്റൊ​രാ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യാ​ണ് വോ​ട്ട് തേ​ടു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    പൊ​ഴു​ത​ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡാ​യ മ​ര​വ​യ​ലി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പി​ണ​ങ്ങോ​ട് കൈ​പ്പ​ങ്ങാ​ണി കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ കെ.​എ​ച്ച്. ഷാ​ഹി​ദ കോ​ണി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ൻ​മേ​നി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 10ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വേ​ണ്ടി ചീ​രാ​ൽ കു​ടു​ക്കി ചോ​ല​ക്ക​ൽ ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ഷ​മീ​റ ഫൈ​സ​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​രി​വാ​ൾ നെ​ൽ​ക​തി​ർ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ്. വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 11ാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ന​ർ​ഷ ന​സ്രി​ന്‍റെ അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ട്. പി​ണ​ങ്ങോ​ട് തെ​ങ്ങും​ക​ണ്ടി അ​ഷ്ക​റി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ ന​ർ​ഷ ന​സ്രി​ൻ ബ​ലൂ​ൺ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്ന് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ന്‍റെ വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കാ​ർ​ക്കും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന സ​ങ്ക​ടം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ഞ്ഞാ​മി​ക്ക്.

