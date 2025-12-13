Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:56 PM IST

    അന്തർദേശീയ മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ മുഖ്യകണ്ണി പിടിയിൽ; നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​മി​യു അ​ബ്ദു റ​ഹീ​മാണ് അറസ്റ്റിലായത്

    Key,international,drug,arrested,Nigerian, national, Muhammad Jamiyu Abdurahim, കൽപറ്റ,മയക്കുമരുന്ന് , നൈജീരിയ, മുഹമ്മദ് ജാമിയു അബ്ദുറഹീം
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​മി​യു അ​ബ്ദു റ​ഹീം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ഖ്യ ക​ണ്ണി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​യ നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​മി​യു അ​ബ്ദു റ​ഹീ​മി​നെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഡ​ൽ​ഹി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ക്വാ​ണ്ടി​റ്റി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​റ​വി​ടം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ള്ള മ​റ്റ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ര​ണ്ടു മാ​സ​മാ​യി പ്ര​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് സം​ഘം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ത്യോ​പ്യ വ​ഴി നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ലു​ക്കൗ​ട്ട് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് അ​തി​വി​ദ​ഗ്‌​ധ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​യാ​ളെ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി പ​ട്യാ​ല കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി. വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗം സി.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഇ​യാ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യ ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ അ​ഡി​സ് അ​ബ​ബ വ​ഴി​യാ​ണ് നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും മാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ പോ​യി വ​രാ​റു​ണ്ട് എ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഐ.​ബി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​യി.

    ജി​ല്ല അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വൈ. ​പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി. ​ഷ​ർ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​എ​സ്. സു​ഷാ​ദ്, സി.​എം. ബേ​സി​ൽ, പി.​എ​ൻ. ശ്രീ​ജ മോ​ൾ, പി.​എം. സി​നി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ലു പേ​രെ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​സി. എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Key link in international drug ring arrested; Nigerian national Muhammad Jamiyu Abdurahim arrested
