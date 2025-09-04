Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:27 AM IST

    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക്ക് വീ​ടൊ​രു​ങ്ങി

    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക്ക് വീ​ടൊ​രു​ങ്ങി
    ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ക്കാ​യി കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ടി​മ്പ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച സ്നേ​ഹ വീ​ട്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക്ക് കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ടി​മ്പ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച സ്നേ​ഹ വീ​ട് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ന​മ​രം എ​ര​ന​ല്ലൂ​രി​ൽ 10 സെ​ന്റി​ൽ ആ​യി​രം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലാ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​വാ​യ​ത്. ടി​മ്പ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. ആ​റു​മാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റും. കെ.​എ​സ്.​ടി.​എം.​എ. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ക്ക​ച്ച​ൻ പു​ല്ലാ​ട്ട് ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഘ​ശ്രീ, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ​സ്. നാ​സ​ർ അ​ടി​മാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗോ ​സോ​ൺ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ചൂ​ര​ൽ മ​ല​യി​ലെ മാ​ട്ടറ​ കു​ന്നി​ൽ ഷെ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സി.​എ​ച്ച്. മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ജ​യിം​സ് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ, കെ.​സി.​കെ ത​ങ്ങ​ൾ, വി.​ജെ. ജോ​സ്, കെ.​എ. ടോ​മി, കെ.​പി. ബെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Wayanad NewsWayanad Landslidetimbermerchants association
    News Summary - Kerala State Timber Merchants Association new home for Wayanad landslide victims
