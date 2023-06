cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ഇ​ന്റ​ര്‍നെ​റ്റ് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കെ-​ഫോ​ണ്‍ പ​ദ്ധ​തി അ​ഞ്ചി​ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കും. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഗ്രാ​മ, ന​ഗ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ 1016 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ല്‍ കെ-​ഫോ​ണ്‍ ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ല്‍ ഫൈ​ബ​ര്‍ കേ​ബി​ള്‍ ശൃം​ഖ​ല ത​യാ​റാ​യി. 578 സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഈ ​നെ​റ്റ് വ​ര്‍ക്കി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ വ​രും. ജി​ല്ല​യി​ലെ റോ​ഡ് വീ​തി​കൂ​ട്ട​ല്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ബാ​ക്കി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ-​ഫോ​ണ്‍ കേ​ബി​ള്‍ ശൃം​ഖ​ല​യെ​ത്തി. പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ബി​ളു​ക​ളെ​ത്തും. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 10 പി.​ഒ.​പി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വേ​ഗ​മേ​റി​യ ഇ​ന്റ​ര്‍നെ​റ്റ് സേ​വ​നം ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ഗ​ര ഗ്രാ​മാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ക. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നോ​ടൊ​പ്പം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ല്‍ ഒ.​ആ​ര്‍. കേ​ളു എം.​എ​ല്‍.​എ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. ക​ല്‍പ​റ്റ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​രേ​ണു​രാ​ജ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബ​ത്തേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍വ​ജ​ന ഗ​വ.​ വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി​യി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും.

