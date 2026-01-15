Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:23 AM IST

    രാത്രിയാണോ...ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ തെരുവിൽ നിൽക്കട്ടെ

    രാ​ത്രി​യാ​യാ​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ട​ക്കം ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റാ​ത്ത​ത് വ​ൻ​ദു​രി​തം
    രാത്രിയാണോ...ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ തെരുവിൽ നിൽക്കട്ടെ
    1. ബ​സു​ക​ൾ ക​യ​റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ശേ​ഷം വി​ജ​ന​മാ​യ ക​ൽ​പ​റ്റ പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് 2. രാ​ത്രി​യി​ൽ പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് പു​റ​ത്ത് പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ രാ​​​ത്രി​യാ​യാ​ൽ പി​ന്നെ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​സു​ക​ൾ കാ​ത്ത് തെ​രു​വി​ൽ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​ൽ​ക്ക​ണം. പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലും പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലും സ​ന്ധ്യ​മ​യ​ങ്ങി​യാ​ൽ പി​ന്നെ സ്വ​കാ​ര്യ-​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ ക​യ​റാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​തി​നാ​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ബ​സ്‍ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് പു​റ​ത്തും ഹെ​ഡ്പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ലെ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്ക​ണം.

    ചു​ര​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ന​യെ​ന്നോ​ണം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ബ​സു​ക​ൾ ചു​രം ക​യ​റി ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ എ​ത്തു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ട​ക്കം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് വ​ന്ന് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ചു​രം കു​രു​ക്കി​ൽ പെ​ട്ട് ബ​സു​ക​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വൈ​കു​മ്പോ​ഴും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​തം തി​ന്ന് ദീ​ർ​ഘ​മാ​യി പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, എ​റ​ണാ​ക​ളും ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള​വ​രാ​ക​ട്ടെ പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് മു​ന്നി​ലും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​തും ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തു​മാ​യ പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ പോ​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ക​യ​റു​ന്നി​ല്ല.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ ബ​സ് ക​യ​റാ​ൻ കാ​ത്തു നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു മു​ന്നി​ൽ പാ​ത​യോ​ര​ത്താ​ണ്. പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് പ​ഴ​യ​തി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി​ട്ടും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ സീ​റ്റ് റി​സ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും ബോ​ർ​ഡി​ങ് പോ​യ​ന്റ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ൾ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ൾ ക​ൽ​പ​റ്റ വ​ഴി ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത് രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്താ​ണ്. മൈ​സൂ​രു, ബം​ഗ​ളൂ​രൂ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും എ​റ​ണാ​കു​ളം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും ദി​നം​പ്ര​തി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ളും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും കൈ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം രാ​ത്രി​യി​ൽ പാ​ത​യോ​ര​ത്തു മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കാ​ത്തു നി​ൽ​ക്ക​ണം. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ദു​രി​തം കൂ​ടും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​നു ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​ത് മൂ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സ​വും പ​തി​വാ​ണ്.

    പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പി​ന്നെ​യെ​ന്തി​നാ...?

    എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള ക​ൽ​പ​റ്റ പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ പോ​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ ബ​സ് ക​യ​റാ​ത്ത​തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കു​മി​ല്ല ഉ​ത്ത​രം. ഇ​രി​പ്പി​ടം, ശൗ​ചാ​ല​യം, വാ​ഹ​ന​പാ​ർ​ക്കി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലു​ണ്ട്.

    മ​ൾ​ട്ടി ആ​ക്സി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും, സ്ലീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ച് ബ​സു​ക​ളും പ​ഴ​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റ്റാ​നും ഇ​റ​ക്കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് പു​റ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം ബ​സുക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ പ്ര​യാ​സം ഇ​ല്ല.

    പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ടാ​ക്സി കാ​റു​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഉ​ചി​ത​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സുക​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി ക​യ​റു​ക​യും ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്‌​താ​ൽ ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. രാ​ത്രി എ​ട്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു വ​രെ ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ൾ ബ​സ്‍ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ചോ​ല​വ​യ​ൽ അ​ർ​പ്പി​ത​യി​ൽ എം.​പി. പ്രേം​ജി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

    TAGS:KalpettatransportationKSRTClong distance bus
    News Summary - It is unfortunate that long-distance buses including KSRTC are not parked at the stands at night
