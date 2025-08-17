Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:40 AM IST

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ഴ ക​ന​ത്തു; മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ലേ​ർ​ട്ട്

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ഴ ക​ന​ത്തു; മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ലേ​ർ​ട്ട്
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ഴ ക​ന​ത്തു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം ജി​ല്ല​യി​ൽ യെ​ല്ലോ അ​ലേ​ർ​ട്ട്് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി മു​ത​ലാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി നി​ന്ന മ​ഴ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും പെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ പു​ഴ​ക​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം വെ​ള്ളം ഉ​യ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ കാ​രാ​പ്പു​ഴ, ബാ​ണാ​സു​ര ഡാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നീ​രൊ​ഴു​ക്കും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വേ​ന​ൽ​മ​ഴ​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​ന്നെ കാ​ല​വ​ർ​ഷ​വും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്കും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബാ​ണാസു​ര ഡാം ​ഷ​ട്ട​ർ തു​റ​ക്കും

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ: ബാ​ണാ​സു​ര​സാ​ഗ​ര്‍ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ വൃ​ഷ്ടി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് സ്‌​പി​ൽ​വേ ഷ​ട്ട​ർ 10 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി 8.5 ക്യു​മെ​ക്സ് മു​ത​ൽ 50 ക്യു​മെ​ക്സ് വ​രെ വെ​ള്ളം ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ഒ​ഴു​ക്കി വി​ടു​മെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ര​മാ​ൻ തോ​ട്, പ​ന​മ​രം പു​ഴ​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    TAGS:Yellow AlertHeavy RainWayanad
    News Summary - Heavy rains again in the district; Yellow alert in the district for three days
