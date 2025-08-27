Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:33 AM IST

    പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വൃ​ത്തി​ തു​ട​ങ്ങി; ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം 31ന്

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ം
    Kalladi-Anakampoyil tunnel is underway in Kalladi
    ക​ള്ളാ​ടി-​ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വൃ​ത്തി ക​ള്ളാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​റ​ക്കു​ന്ന ക​ള്ളാ​ടി-​ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന്. ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക. കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഭോ​പാ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദി​ലി​പ് ബി​ൽ​ഡ്‌​കോ​ൺ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്‌ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ക. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ന്റെ 300 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​നി​ന്നാ​ണ്‌ തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​വി​ടേ​ക്ക്‌ നി​ർ​മാ​ണ സ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പാ​ത​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഇ​തി​ന​കം തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മേ​പ്പാ​ടി-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ്‌ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം കൊ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്‌. പാ​ത​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി ക​ള്ളാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്‌ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ആ​ധു​നി​ക യ​ന്ത്ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​വും നി​ർ​മി​തി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്‌ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ‍ൗ​ക​ര്യം നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി ഒ​രു​ക്കി. ഓ​ഫി​സ്‌ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റും എ​ത്തി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നൂ​റു​ദി​ന ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്‌ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്‌ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്‌. തു​ര​ങ്ക​പാ​ത യാ​ഥാർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 22 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ​കൊ​ണ്ട് മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്താം. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​യോ​ജ​നം വ​യ​നാ​ട​ൻ ജ​ന​ത​ക്കാ​ണ്‌. തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്‌ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ 31ന്‌ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മേ​പ്പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ലും മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ശ​ങ്ക​യും

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ദ​ൽ​പാ​ത​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​യാ​ല്‍ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ല്‍നി​ന്ന് 16 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ല്‍ മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്താം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നും ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കും കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കും. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്നും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും തു​ര​ങ്ക പാ​ത​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ജി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​താ​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പ്പാ​ത പോ​കു​ന്ന​ത്. 298 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല-​മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത 1984ലെ​യും 2019ലെ​യും മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ, 1962ലെ​യും 1996ലെ​യും ചെ​മ്പ്ര ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​ടു​ത്താ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി വി​ല്ലേ​ജും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ വെ​ള്ള​രി​മ​ല വി​ല്ലേ​ജും ഇ.​എ​സ്.​എ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 5.76 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റായ അ​ര​ണ​മ​ല കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക കോ​ള​നി​യി​ലെ 27 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പ​ദ്ധ​തി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

    TAGS:DevelopmentsGovernment of KeralaAnakampoil-Kalladi-Meppadi tunnel
