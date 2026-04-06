Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_right...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 6 April 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 11:26 AM IST

    ആവേശക്കൊടുമുടിയിലേക്ക്; പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി നാ​ളെ ജി​ല്ല​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ടു​മ്പി​രി​ കൊ​ള്ളു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലം യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണന്റെ വികസനപത്രിക ചീയമ്പം 73 ഉന്നതിയില്‍ ആദിവാസി കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ കോഓഡിനേറ്റര്‍ ഡോ. വെങ്കിടേഷ് ധവാന്‍ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

    ക​ല്‍പ​റ്റ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ച​ര​ണം ആ​വേ​ശ​ക്കൊ​ടു​മു​ടി ക​യ​റു​ന്നു.പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ന്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ മാ​ത്രം മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി സ്ലി​പ്പു​ക​ളും ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും കൈ​മാ​റാ​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വി​ട്ട​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തും.

    9.20ന് ​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ​യി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ലം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ലും 10.10ന് ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഉ​ഷ വി​ജ​യ​ന്റെ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ലും 11.40ന് ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ഐ.​സി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും പ്രി​യ​ങ്ക പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votingCongressudfLatest NewsKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Excitement is at its peak; Priyanka Gandhi in the district on the day
    Next Story
    X