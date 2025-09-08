Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:59 AM IST

    നായ്ക്കളുടെ കടി​യേൽക്കുന്നത് വർധിക്കുന്നു; തെരുവിലും ഭീതിയുടെ ദിനങ്ങൾ

    നായ്ക്കളുടെ കടി​യേൽക്കുന്നത് വർധിക്കുന്നു; തെരുവിലും ഭീതിയുടെ ദിനങ്ങൾ
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ഴും നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ജി​ല്ല​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നു ത​ന്നെ പ​റ​യാം. തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച എ.​ബി.​സി (അ​നി​മ​ൽ ബ​ർ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ) പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ച്ചി​ഴ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, പ‍ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജി​ല്ലി​യി​ൽ ര​ണ്ട് എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി പേ​വി​ഷ ബാ​ധ​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​ത്തി​വെ​പ്പും ന​ട​ത്തി മൂ​ന്നു ദി​വ​സം സം​ര​ക്ഷി​ച്ച ശേ​ഷം തി​രി​കെ​വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്ന​ത് തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ദ്റ​സ, സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണു ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​ർ പ്ര​ഭാ​ത​സ​വാ​രി പോ​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ തെ​രു​വു​നാ‍യ് ശ​ല്യം അ​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളാ​ണ് ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ണ​ങ്ങോ​ട് റോ​ഡ്, പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​രം, എ​ച്ച്.​ഐ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​നു സ​മീ​പം, അ​ന​ന്ത​വീ​ര തി​യ​റ്റ​റി​നു സ​മീ​പം, പ​ള്ളി​ത്താ​ഴെ റോ​ഡ്, പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​രം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം നാ​യ്ക്ക​ൾ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വൈ​ത്തി​രി, മേ​പ്പാ​ടി, വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ, ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, ബ​ത്തേ​രി, പു​ൽ​പ​ള്ളി ടൗ​ണു​ക​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​രം, ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ‍ഡ്, എ​രു​മ​ത്തെ​രു​വ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണു ശ​ല്യം കൂ​ടു​ത​ൽ. പ​ന​മ​രം ടൗ​ണും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വ് നാ​യ് ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​റു​തി മു​ട്ടി​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്താ​ണു വി​ള​യാ​ട്ടം.

    അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ​തും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തു​മെ​ല്ലാം ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പോ​വു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും​നേ​രേ പാ​ഞ്ഞ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​യ്ക്ക​ൾ. ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് സ്കൂ​ൾ റോ​ഡി​ൽ നാ​ലു​കു​ട്ടി​ക​ളെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ കോ​ഴി, പൂ​ച്ച, ആ​ട് തു​ട​ങ്ങി വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്തു. മീ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്കൂ​ൾ റോ​ഡി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക്വാ​ർട്ടേ​ഴ്സി​ന് പു​റ​ക് വ​ശ​ത്ത്‌ മാ​നി​നെ ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ൽ അ​ഞ്ചു പേ​ർ​ക്കാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ എ​ൽ.​എ​ഫ് സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്ത് വ​ച്ച് വാ​യോ​ധി​ക​ന് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നാ​ലു പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​യി​ൽ തെ​രു​വ് നാ​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ദ്റ​സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 12കാ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും എ.​ബി.​സി പ​ദ്ധ​തി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

