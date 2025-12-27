Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Wayanad kalpetta
    Posted On
    27 Dec 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    27 Dec 2025 9:57 AM IST

    അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി യു.ഡി.എഫിൽ തർക്കം

    Local body,count, UDF,,constituencies,kannur, കണ്ണൂർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പഞ്ചായത്ത്, കോർപറേഷൻ
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചൊ​ല്ലി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ത​ർ​ക്കം. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​വും പ​ന​മ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​വും പ​കു​തി ടേം ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ൽ​പ​റ്റ ഡി.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​തെ യോ​ഗം പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വി​ടാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ന​മ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം വീ​തം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടു പേ​രു​ടേ​യും പേ​രു​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ലും മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​യാ​റാ‍യി​ട്ടി​ല്ല. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Muslim LeagueWayanad NewsUDFKerala Local Body Election
