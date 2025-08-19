Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:59 AM IST

    ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: സി.​പി.​എം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു. 100 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യു​മാ​യി ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളും സൊ​സൈ​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. 45 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പ​മി​റ​ക്കി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​റു​നൂ​റോ​ളം പേ​രി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളോ ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 122 പേ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​നി​യും പ​ണം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ലെ​ത്തി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് 16 ല​ക്ഷം രൂ​പ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ താ​ൻ ചെ​ക്ക് കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​ട്ടും ഒ​രു നേ​താ​വും തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​നി​യും മി​ണ്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 10 ല​ക്ഷം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച വീ​ട്ട​മ്മ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ വീ​ട് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യ​ല്ലാ​തെ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫാ​ക്ട​റി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ഇ​സാ​ഫു​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ത്തോ​ടെ ഫാ​ക്ട​റി തു​റ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തു, പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കാ​ലം കു​റേ ആ​യെ​ന്നും പ​ണം തി​രി​ച്ചു​ത​രാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    220ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം പൂ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​മി​റ​ക്കി​യ​വ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​യി. സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ടു​ത്ത കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വാ​യ്പ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ജ​പ്തി ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ മ​ഞ്ഞാ​ടി​യി​ലു​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​മാ​യി 10 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യും 50 ശ​ത​മാ​നം ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മി​റ​ക്കാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി ത​യാ​റാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഫാ​ക്ട​റി വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നൂ​റു കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​താ​യ​തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വ​ഴി​മു​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad NewsKalpetta100 croresCommit SuicideAKG CenterliabilityBrahmagiri Society
    News Summary - Crisis deepens in Brahmagiri Society; Investor threatens to commit suicide at AKG Center
    Similar News
    Next Story
    X