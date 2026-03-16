Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightപാചകവാതകം; ആശങ്ക...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 16 March 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 10:52 AM IST

    പാചകവാതകം; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫിസർ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​നാ​വ​ശ്യ​ഭീ​തി പ​ര​ത്തി​യാ​ൽ ന​ട​പ​ടി
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന് ജി​ല്ല സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​മി​ല്ല. സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    യു​ദ്ധ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക പാ​ച​ക​വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ ഭീ​തി പ​ര​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ളോ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ത​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ജി​ല്ല/​താ​ലൂ​ക്ക് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​സി​ക​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചു മാ​ത്ര​മേ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫോ​ണി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ.​ടി.​പി ന​മ്പ​ർ സി​ലി​ണ്ട​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് കൈ​മാ​റ​ണം. ഗ്യാ​സ് സി​ല​ണ്ട​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ത​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ൽ.​പി.​ജി​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു ഗാ​ർ​ഹി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം അ​വ​ശ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്രം നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക്വാ​ട്ട​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ണി​ജ്യ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കരുത്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഗാ​ർ​ഹി​ക ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ത​ത് താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 1955ലെ ​എ​സെ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്മോ​ഡി​റ്റി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു ജാ​മ്യ​മി​ല്ല വ​കു​പ്പി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​ന​മ്പ​റു​ക​ളും ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​വും

    ജി​ല്ല സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ്, വ​യ​നാ​ട്

    04936-202273, dsowayanad1@gmail.com

    താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ്, വൈ​ത്തി​രി

    04936-255222 9188527405, tsovythiri@gmail.com

    താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ്, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി

    04936-220213 9188527407 BATHERY TSO@gmail.com

    താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ്, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി

    04935-240292 9188527406, tsomntdy@gmail.com

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad NewsCooking Gassupply officer
    News Summary - Cooking gas; No need to worry, says District Supply Officer
