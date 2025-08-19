Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:25 AM IST

    ക​ഞ്ചാ​വും എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ഹ​ഷീ​ഷും പി​ടി​കൂ​ടി

    ക​ഞ്ചാ​വും എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ഹ​ഷീ​ഷും പി​ടി​കൂ​ടി
    ഷാ​ഹി​ൽ, ദൃ​ദ്വി​ൻ, ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ഔ​സേ​പ്പ്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ് ല​ഹ​രി പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ഞ്ചാ​വും എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ഹ​ഷീ​ഷു​മാ​യി മൂ​ന്ന് പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    തോ​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും തി​രു​നെ​ല്ലി പൊ​ലീ​സും ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 19.9 ഗ്രാം ​ഹ​ഷീ​ഷു​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ദൃ​ദ്വി​ൻ ജി ​മ​സ​ക​ൽ (32), ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ 0.11 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി മേ​പ്പാ​ടി മാ​ങ്കു​ന്ന് പു​ളി​യ​കു​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ പി. ​ഷാ​ഹി​ൽ (31), മു​ത്ത​ങ്ങ ചെ​ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 50 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി വി​മ​ല ന​ഗ​ർ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ഔ​സേ​പ്പ് (62) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തും വി​ൽ​പ​ന​യും കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ത​പോ​ഷ് ബ​സു​മ​താ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തോ വി​ൽ​പ​ന​യോ ഉ​പ​യോ​ഗ​മോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട ന​മ്പ​റു​ക​ൾ: യോ​ദ്ധാ​വ് :9995966666, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ന​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ: 9497990129.

