Madhyamam
    Wayanad
    kalpetta
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 1:11 PM IST

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം, ഇത് ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന കാ​ലം

    Be careful, breeding, season,tigers, കടുവകൾ, പ്രജനന സമയം,
    Listen to this Article

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വ​യ​നാ​ട് വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​യ​നാ​ട് വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന് ഉ​ള്ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ വ​നാ​ശ്രി​ത സ​മൂ​ഹ​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്ത​ണം.

    • അ​തി​രാ​വി​ലെ​യും രാ​ത്രി​യി​ലും വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി ഒ​റ്റ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം
    • വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ചെ​റി​യ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. അ​പ്ര​കാ​രം വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത കൂ​ട്ടി​മു​ട്ട​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.
    • വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തി​നു​മു​മ്പ് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഒ​റ്റ​ക്ക് പോ​കാ​തെ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക
    • ല​ഹ​രി പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക
    • വ​നാ​ന്ത​ര ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ മേ​യ്ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക.
    • സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​ടി​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക. കാ​ടു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലോ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ലോ അ​റി​യി​ക്കു​ക.
    • ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ കെ​ട്ടു​ക, തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ലൈ​റ്റ് ഇ​ടു​ക. സ​മീ​പ​ത്താ​യി തീ​യി​ടു​ക.
    • ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വ​നം​വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ-

    വ​യ​നാ​ട് വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​തം- 9188407547

    സൗ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ- 9188407545

    നോ​ർ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ- 9188407544

