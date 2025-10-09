Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:29 AM IST

    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത ബാധിതരുടെ ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ; കേ​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​യ്പ എ​ഴു​ത​ിത്തള്ളാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത ബാധിതരുടെ ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ; കേ​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    cancel
    camera_alt

    ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തിത്തള്ളി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ക​ട​നം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി ത​ള്ളാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം. വാ​യ്പ എ​ഴു​ത​ിത്തള്ളാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യി 10 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മേ​ഖ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​രു​ൾ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ച്ച് നി​സ്സം​ഗ​ത വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രേ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി -പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി

    വ​ലി​യ ബി​സി​ന​സു​ക​ളു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ൾ മ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ എ​ഴു​തി ത​ള്ളു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ, ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ചെ​റി​യ തു​ക എ​ഴു​തി ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല മു​ണ്ട​ക്കൈ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി ത​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​രെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല, മു​ണ്ട​ക്കൈ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി ത​ള്ളി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടൗ​ണി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ർ​ഷ​ൽ കോ​ന്നാ​ട​ൻ, നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഡി​ന്റോ ജോ​സ്, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫെ​ബി​ൻ, സു​നീ​ർ ഇ​ത്തി​ക്ക​ൽ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ര​മ്യ ജ​യ​പ്ര​സാ​ദ്, അ​ർ​ജു​ൻ ദാ​സ്, ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് ആ​ന്റ​ണി, ഷ​ബീ​ർ പു​ത്തൂ​ർ​വ​യ​ൽ, എം.​വി. ഷ​നൂ​ബ് , ര​ഞ്ജി​ത്ത് ബേ​ബി, അ​മ​ൽ മ​ണി​യ​ങ്കോ​ട്, വി​ഷ്ണു അ​മ്പി​ലേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    നി​ല​പാ​ട് മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​തം -സി.​പി.​എം

    മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ല്‍മ​ല ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി ത​ള്ളി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ക്രൂ​ര​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ഖ്. ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രോ​ടു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ശ​ത്രു​താ​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രേ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്ത​ണം -സി.​പി.​ഐ

    മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ജെ. ബാ​ബു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​റി​യി​ച്ച​ത് എ​ന്ത​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം.

    പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മ​ല്ല കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് കേ​ന്ദ്രം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ എ​ഴു​തി​ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ.​ജെ. ബാ​ബു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല മു​ണ്ട​കൈ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ലോ​ൺ എ​ഴു​തി ത​ള്ളി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​വും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ആ​ർ. ജി​തി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി. ​ഷം​സു​ദ്ധീ​ൻ, ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ, അ​ഷി​ഖ്, പി. ​സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ബ്ലോ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ജു​ൻ ഗോ​പാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൽ​പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. റി​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ക​ട​നം

    ക്രൂ​ര​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി -ടി. ​സി​ദ്ദീഖ് എം.​എ​ൽ.​എ

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രോ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് ക്രൂ​ര​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ടി.​സി​ദ്ധീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ. ചേ​ർ​ത്തു നി​ർ​ത്ത​ലും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യോ​ടു കൂ​ടി​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലും വേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ഖം കാ​ണു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ചേ​ർ​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല. ക​ടം​മേ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണ്. ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത ല​ഘൂ​ക​ര​ണ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റു​ക​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ. ചേ​ർ​ത്തു നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് ക​രു​ത്ത് ന​ൽ​കാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​തം -സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ര്‍

    മു​ണ്ട​ക്കൈ ചൂ​ര​ല്‍മ​ല ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ വാ​യ്പ എ​ഴു​ത്തിത്തള്ളാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തീ​രു​മാ​നം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന​ത് മ​റ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​വി​ധ ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി വാ​യ്പ​ക​ളെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ര്‍ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം കൈ​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ​ക​ല പ്ര​തീ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​മീ​പ​നം. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും വി​ഷ​യം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​ര്‍വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:central governmentbank loanWayanad Landslidedisaster victims
    News Summary - Bank loan for Landslide disaster victims; Widespread protest against central stand
    Similar News
    Next Story
    X