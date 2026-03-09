Begin typing your search above and press return to search.
    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നേ സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കാൻ മുന്നണികൾ

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നേ സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കാൻ മുന്നണികൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞു​ട​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​ലോ​ച​ന. ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ തീ​പാ​റും പോ​രാ​ട്ടം പ്ര​തീ​ക്ഷു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നു​മാ​യി​രി​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നു വേ​ണ്ടി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു ത​ന്നെ​യാ​കും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ക​ൽ​പ​റ്റ സീ​റ്റ്. അ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​എ​മ്മും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്കം നി​ല​നി​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ന് പ​ക​രം ആ​റ് സീ​റ്റ് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ആ​വ​ശ്യം. സി.​പി.​എം ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് ക​ളം​മാ​റി ച​വി​ട്ടാ​നു​ള്ള ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നീ​ക്കം ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ട്ട് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് പ​ല​രും ഉ​റ്റു നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ മാ​റ്റി ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വ​രു​മോ​യെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലും സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ആ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. രു​ഗ്മി​ണി സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ന്റെ​യും എം.​എ​സ്. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്റെ​യും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​യാ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലാ​ക​ട്ടെ ഉ​ഷ വി​ജ​യ​ൻ, മീ​നാ​ക്ഷി രാ​മ​ൻ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി തു​ട​ങ്ങ​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​യ​പൊ​യി​ൽ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ പ​ണി​യ​ൻ, മ​ഞ്ജു​കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സി.​കെ. ജാ​നു​വി​ന്റെ ജെ.​ആ​ർ.​പി എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​യ​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​വും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ൽ, മു​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി ശ​ങ്ക​ർ, മു​കു​ന്ദ​ർ പ​ള്ളി​യ​റ, കെ. ​മോ​ഹ​ൻ ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​രെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​സാ​ന ചി​ത്രം പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

