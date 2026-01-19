Begin typing your search above and press return to search.
    19 Jan 2026 11:20 AM IST
    19 Jan 2026 11:20 AM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കൽപറ്റയിൽ സ്ഥാനാർഥി ചർച്ച സജീവം

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കൽപറ്റയിൽ സ്ഥാനാർഥി ചർച്ച സജീവം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് മൂ​ന്ന് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ് ആ​ധി​പ​ത്യ​മെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ത് എ​ത്ര​മാ​ത്രം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കു​ത​ന്നെ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. 5470 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ക്ത​നാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യാ​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖി​ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സാ​ധ്യ​ത. സി​റ്റി​ങ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ തു​ട​ര​ട്ടെ​യെ​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി തീ​രു​മാ​ന​വും സി​ദ്ദീ​ഖി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ക​ളം​മാ​റി​ച്ച​വി​ട്ടി​യാ​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ലം അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ എം.​വി. ശ്രേ​യാം​സ്കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ളെ ത​ന്നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും. യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​വും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ.

    എം.​പി​യെ കൂ​ടാ​തെ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​യും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് എ​തി​രെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള​ള ഏ​ക മ​ണ്ഡ​ലം. ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള​വ​ര​ല്ലെ​ന്നും സീ​റ്റ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ദം.

    ഇ​ത്ത​രം വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം മു​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ൽ​പ​റ്റ സീ​റ്റി​ന് വേ​ണ്ടി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ട്ടി​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖും ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ കാ​ണാ​മെ​ന്ന് മോ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ ബാ​ന​റു​​മാ​യി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് റാ​ലി ന​ട​ത്തി​യ​ത് വ​ൻ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു​വ​ത്വ​ത്തെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ഴ​ഞ്ഞ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ വ​ലി​യ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ചി​ല മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​നു​കൂ​ല​ത​രം​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തും കാ​ര്യ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും മൂ​പ്പൈ​നാ​ട്, മു​ട്ടി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ട് കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തോ​റ്റ​തും മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ക്ഷീ​ണം ചെ​യ്തു. ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ​തി​രേ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​തി​രു​ന്ന​തും വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലും ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി

    ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നു​വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ച്ച് തോ​റ്റ ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​പ​ക്ഷം ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും കു​റ​വാ​ണ്. പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജു​നൈ​ദ് കൈ​പ്പാ​ണി, കെ.​കെ. ഹം​സ, പി.​പി. ഷൈ​ജ​ൽ, അ​ജ്മ​ല്‍ സാ​ജി​ദ്, പി.​എം. ഷ​ബീ​റ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ലി​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ങ്ങി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ഡ​ലം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വും സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ക ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ​യാ​യി​രി​ക്കും. സി.​പി.​എം കോ​ട്ട​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ടു​ത്ത വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

