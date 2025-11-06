Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:53 AM IST

    ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണം; വ​ന​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന് ഇ​രു​ന്നൂറോ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചുനീ​ക്കി

    മു​റി​ച്ച 152 മ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു
    ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണം; വ​ന​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന് ഇ​രു​ന്നൂറോ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചുനീ​ക്കി
    ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച റോ​ഡ്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഇ​രു​ന്നോ​റോ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു നീ​ക്കി​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം. ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ലി കെ​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ മാ​ത്രം കാ​ടു​ക​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത് റോ​ഡി​നെ​ന്ന പോ​ലെ നി​ല​മൊ​രു​ക്കി ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി​യ​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    വൈ​ത്തി​രി 10ാം മൈ​ൽ കു​ന്നം​പു​റം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് നി​ല​മൊ​രു​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ർ​ത്ത് വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി തീ​ർ​ത്താ​ണ് 2.3 കി​ലോ മീ​റ്റ​റി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചുമാ​റ്റി റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ മ​രം​മു​റി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടെ മ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും മു​റി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ ഹി​റ്റാ​ച്ചി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യും റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ന​കം മു​റി​ച്ച 152 മ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വി​രം. ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു മ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​മേ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് എ​ർ​ത്ത് വ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച 700 മീ​റ്റ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗ​ത്തു കൂ​ടി ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. സം​ഭ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സും പൊ​ലീസും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​തയി​ല്ലെ​ന്ന് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ

    വൈ​ത്തി​രി 10ാം മൈ​ൽ കു​ന്നം​പു​റം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​പാ​ക​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ അ​ജി​ത് കെ. ​രാ​മ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റേ​ണ്ട മ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് അ​വി​ടെ ഫെ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കാ​തെ ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തു​കൂ​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ൃത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. നി​ർ​ത്തി​വെച്ച നി​ർ​മാ​ണം മ​ഴ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:fencingKalpettaTree cut
    News Summary - around 200 trees cut for fencing
