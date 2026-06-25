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    kalpetta
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 10:44 AM IST

    കാ​ര്‍ഷി​ക യ​ന്ത്രോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നുമു​ത​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

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    കാ​ര്‍ഷി​ക യ​ന്ത്രോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നുമു​ത​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
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    ക​ൽ​പ​റ്റ: കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ യ​ന്ത്ര​വ​ത്ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്‍ഷി​ക യ​ന്ത്ര​വ​ത്ക​ര​ണ ഉ​പ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് (എ​സ്.​എം.​എ.​എം) കീ​ഴി​ല്‍ യ​ന്ത്രോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം. കാ​ര്‍ഷി​ക യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ള​വെ​ടു​പ്പാ​ന​ന്ത​ര, വി​ള സം​സ്‌​ക​ര​ണ, മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യോ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​വും. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് 40 മു​ത​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സ​ബ്‌​സി​ഡി ല​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ജൂ​ലൈ ഒ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ http://agrimachinery.nic.in/index എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന ന​ല്‍കാം. ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ള്‍, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ജി​ക​ള്‍, എ​ഫ്.​പി.​ഒ​ക​ള്‍, വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് കാ​ര്‍ഷി​ക യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ട​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ (ക​സ്റ്റം ഹ​യ​റി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍) സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി തു​ക​യു​ടെ 40 ശ​ത​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും യ​ന്ത്ര​വ​ത്ക​ര​ണ തോ​ത് കു​റ​വാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ യ​ന്ത്ര​വ​ത്ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫാം ​മെ​ഷി​ന​റി ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ര്‍ഷ​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 80 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ല്‍ 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ എ​ഫ്.​ആ​ര്‍.​എ പ​ട്ട​യ​മു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് എ​ല്ലാ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും 90 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യും ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍, അ​ര്‍ഹ​രാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍, അ​ഗ്രി മെ​ഷി​ന​റി പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ പു​തു​താ​യി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് മു​ഖേ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തും. അ​ര്‍ഹ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്കും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​കും. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി, സ​മ​യം, ഫ​ലം എ​ന്നി​വ അ​ഗ്രി മെ​ഷി​ന​റി പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ മു​ഖേ​ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വ് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​കു​ന്ന ക​സ്റ്റം ഹ​യ​റി​ങ് സെ​ന്റ​ര്‍, ഫാം ​മെ​ഷി​ന​റി ബാ​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ലി​ങ്ക്ഡ് ബാ​ക് എ​ന്‍ഡ​ഡ് ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അം​ഗീ​കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​യ്പ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സ​ബ്‌​സി​ഡി ബാ​ക് എ​ന്‍ഡ​ഡ് ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ മി​ലു​മു​ക്കി​ലു​ള്ള വ​യ​നാ​ട് കൃ​ഷി അ​സി. എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സു​മാ​യോ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഫോ​ണ്‍: 9383471924 , 9383471915. ഇ-​മെ​യി​ല്‍: aeeagriwayanad@gmail.com

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    TAGS:Governmentmachineryagriculture
    News Summary - Applications for Agricultural Machinery Available from July 1
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