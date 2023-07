സാമ്പത്തിക വർഷം വയനാട് ജില്ലയിൽ 7000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലക്ഷ്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല​യു​ടെ 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ലീ​ഡ് ബാ​ങ്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക്രെ​ഡി​റ്റ് പ്ലാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. 7000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​യ്പ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ലീ​ഡ് ബാ​ങ്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

മാ​ർ​ച്ച് 31ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 6634 കോ​ടി രൂ​പ ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വാ​യ്പ ന​ൽ​കി. ഇ​ത്‌ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ലാ​നി​ന്റെ 121 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 4039 കോ​ടി രൂ​പ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്കും 843 കോ​ടി രൂ​പ സൂ​ക്ഷ്മ ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 706 കോ​ടി രൂ​പ ഭ​വ​ന-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​റ്റു മു​ൻ​ഗ​ണ​ന മേ​ഖ​ല​ക്കും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​കെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത വാ​യ്പ​യി​ൽ 5588 കോ​ടി രൂ​പ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന മേ​ഖ​ല​ക്കാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന ലീ​ഡ് ബാ​ങ്കാ​യ ക​ന​റ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഡി​വി​ഷ​നൽ മാ​നേ​ജ​ർ പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ വാ​യ്പ നീ​ക്കി​യി​രു​പ്പ് 9839 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. നി​ക്ഷേ​പം 7440 കോ​ടി​യാ​ണ്. ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ജി​ല്ലാ​ത​ല അ​വ​ലോ​ക​ന സ​മി​തി യോ​ഗം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ ഗോ​പി​നാ​ഥി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സാ​മൂ​ഹ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രും അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന ലീ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ 2023 ന്റെ ​അ​വ​ലോ​ക​ന​വും ന​ട​ന്നു. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യും റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം ജി​ല്ല​യി​ലെ യോ​ഗ്യ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളെ​യും സാ​മൂ​ഹ്യ​സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ 60 ഓ​ളം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ബ​ത്തേ​രി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ 23 ഓ​ളം ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

7000 crore loan target in the district for the financial year