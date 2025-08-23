Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalpetta
    Posted On
    23 Aug 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 10:59 AM IST

    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്തം; ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട 21 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് 2.1 കോ​ടി പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യം

    1.60 കോ​ടി സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി
    ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്തം; ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട 21 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് 2.1 കോ​ടി പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ല്‍മ​ല ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ല്‍ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ല്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട 21 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന സ​ഹാ​യ​മാ​യി 2.1 കോ​ടി രൂ​പ. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 2.1 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ 1.60 കോ​ടി രൂ​പ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ട്ര​ഷ​റി​യി​ല്‍ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 21 കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നാ​ല് പേ​ർ​ക്ക് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ക്കി 17 കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്.

    17 പേ​രി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ടി ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഈ ​കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ​യും പേ​രി​ല്‍ ട്ര​ഷ​റി​യി​ല്‍ സം​യു​ക്ത അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പേ​രി​ല്‍ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി തു​ക സൂ​ക്ഷി​ക്കും. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ്രാ​യം എ​ട്ട് വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണ് കാ​ര​ണം. 2.1 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ 1.60 കോ​ടി രൂ​പ കി​ഴി​ച്ചു​ള്ള തു​ക നി​ല​വി​ൽ ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച് തു​ക നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും.

    ട്ര​ഷ​റി​യി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന തു​ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും മാ​സാ​വ​സാ​നം 6250 രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ലി​ശ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ നി​ന്നും തു​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

