Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightത​ദ്ദേ​ശ...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:38 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭാ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ 1735 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    sec.kerala.gov.in വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ലും താ​ലൂ​ക്ക്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പ​ട്ടി​ക ല​ഭി​ക്കും
    representative image
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 6,39,444 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ നെ​ന്മേ​നി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും (87,885) കു​റ​വ് ത​രി​യോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്(9231).

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലും (37,481) കു​റ​വ് ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലും (25,164). സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. 3,30,211 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 3,09,228 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രേ​ക്ക​ൾ 20,983 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച് ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. 23 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ, നാ​ല് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്.

    2024 ലോ​ക്സ​ഭാ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ 1,735 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക്സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ, ബ​ത്തേ​രി, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ 6,41,179 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും 6,07,068 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജു​ലൈ 23ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 വ​രെ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ sec.kerala.gov.in വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ലൂ​ക്ക്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പ​ട്ടി​ക ല​ഭി​ക്കും.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ-​പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, ആ​കെ എ​ന്നീ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ

    • എ​ട​വ​ക 12,910 13,685 26,595
    • അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ 13,773 15,044 28,817
    • തി​രു​നെ​ല്ലി 9,937 10,901 20,838
    • തൊ​ണ്ട​ർ​നാ​ട് 8,879 8,904 17,783
    • ത​വി​ഞ്ഞാ​ൽ 15,384 15,770 31,154
    • നൂ​ൽ​പു​ഴ 9,907 10,577 20,484
    • നെ​ന്മേ​നി 18,136 19,746 37,885
    • പൊ​ഴു​ത​ന 6,780 7,546 14,326
    • വെ​ള്ള​മു​ണ്ട 15,220 15640 30,860
    • മീ​ന​ങ്ങാ​ടി 12,946 14,209 27,115
    • വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി 4,429 4,498 9,427
    • വൈ​ത്തി​രി 6,459 6,873 13,332
    • പു​താ​ടി 15,551 16,924 32,475
    • ത​രി​യോ​ട് 4,578 4,653 9,231
    • മേ​പ്പാ​ടി 14,053 15,059 29,114
    • മൂ​പ്പൈ​നാ​ട് 9,135 9,587 18,722
    • കോ​ട്ട​ത്ത​റ 6,719 7,013 13,732
    • മു​ട്ടി​ൽ 13,416 14,919 28,335
    • പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ 10,482 10,987 21,469
    • പ​ന​മ​രം 17,076 17,686 34,762
    • ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ 12,846 13,888 26,734
    • മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി 10,760 11,125 21,885
    • പു​ൽ​പ​ള്ളി 12,991 13,756 26,747

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ

    • ബ​ത്തേ​രി 16,773 18,164 34,937
    • ക​ൽ​പ​റ്റ 11,844 13,320 25,164
    • മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി 18,244 19,237 37,481
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votersWayanad NewsLocal body electionFinal voter list
    News Summary - 1735 voters decreased in local body election voter list than last loksabha election
    Similar News
    Next Story
    X