cancel camera_alt ഷി​ജി​ന്‍കു​മാ​ര്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ല്‍പ​റ്റ: ആ​ദി​വാ​സി പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക്ക് പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. കു​ഞ്ഞോം ഉ​ദി​ര​ച്ചി​റ പു​ത്ത​ന്‍വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷി​ജി​ന്‍കു​മാ​ര്‍ എ​ന്ന ഉ​ണ്ണി​യെ​യാ​ണ്(28) സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​സ്.​കെ. അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

2018ല്‍ ​തൊ​ണ്ട​ര്‍നാ​ട് ​പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ശി​ക്ഷ. വ​യ​ലി​ല്‍ ച​പ്പു പ​റി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യെ ഷി​ജി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. വൈ​ദ്യ, ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്‍ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം തെ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നാ​യി സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക്ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ ജി. ​ബ​ബി​ത ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

News Summary -

10 years of rigorous imprisonment in the case of tribal girl being molested