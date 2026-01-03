Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ambalavayal
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:17 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ​മേ​ള​ക്ക് തി​രി​തെ​ളി​ഞ്ഞു

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ഷ്പ​മേ​ള​ക്ക് തി​രി​തെ​ളി​ഞ്ഞു
    പു​ഷ്പ​മേ​ള കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന- ക​ർ​ഷ​ക​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ: വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ വ​ര്‍ണോ​ത്സ​വ​മാ​യ പൂ​പ്പൊ​ലി​ക്ക് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ര്‍ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ തി​രി​തെ​ളി​ഞ്ഞു. കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന- ക​ർ​ഷ​ക​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പൂ​പ്പൊ​ലി ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ക​ർ​ഷ​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​ഷ്പ​മേ​ള ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ്രാ​മീ​ണ അ​വ​ബോ​ധ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പോ​ഷ​ക ഗു​ണ​മു​ള്ള സാ​ല​ഡ് ബോ​ക്സ് എ​ന്ന പു​തി​യ ഉ​ൽപ​ന്ന​വും മ​ന്ത്രി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ഐ.​സി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ടി ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ, പ​ത്മ​ശ്രീ ജേ​താ​വ് ചെ​റു​വ​യ​ൽ രാ​മ​ൻ, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പ്ര​സ​ന്ന ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ ഗ്രാ​മപ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ.സി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്പാ​ദ​ന ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റും കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ബി. അ​ശോ​ക്, കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ ബി​നു പി. ​ബോ​ണി, അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സി. കെ. ​യാ​മി​നി വ​ർ​മ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2365 കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി കേ​ര പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കും- മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​നു​സൃ​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മ​യ കൃ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​പ​ണി​യും ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 2365 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി കേ​ര പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന-​ക​ർ​ഷ​ക ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് കേ​ര​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​പ്പി കൃ​ഷി​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കേ​ര പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 25 സെ​ന്റ് മു​ത​ൽ 10 ഹെ​ക്ട​ർ വ​രെ സ്ഥ​ല​ത്ത് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് കേ​ര പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ക. 32000 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് നാ​ല് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും.

    വി​പ​ണ​നം, വ​ള പ​രി​ച​ര​ണം, ജ​ല​സേ​ച​നം, ജ​ല സം​ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള തൈ​ക​ൾ ഉ​ൽപാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​വ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി. ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാം. നെ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീം ​ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​രു​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് രോ​ഗ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ്‌​പൈ​സ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​റും കാ​ർ​ഷി​ക വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Flower fairWayanadP Prasad Minister
    News Summary - International Flower Fair begins
