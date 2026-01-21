Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Jan 2026 12:07 PM IST
    date_range 21 Jan 2026 12:07 PM IST

    വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം 2028 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും

    തുടർഘട്ട വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർമാണോദ്ഘാടനം 24ന്
    വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം 2028 ൽ പൂർത്തീകരിക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ഴി​ഞ്ഞം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം 2028ൽ ​പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം 24ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ വാ​സ​വ​ൻ. വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 2045 ൽ ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പു​തു​ക്കി​യ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 2028ൽ ​പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ണ​ത കൈ​വ​രി​ക്കും. 10,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത്. 2024 ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം 670 ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​യി 14.5 ല​ക്ഷം ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ കൂ​റ്റ​ൻ മ​ദ​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ വേ​​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച എ​ല്ലാ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​​ഗം ഒ​രി​ക്ക​ലും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ജി.​ആ​ർ അ​നി​ൽ, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യു​മാ​യാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ വാ​സ​വ​നാ​ണ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഡി.​കെ മു​ര​ളി, വി. ​ജോ​യ്, എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ. തു​റ​മു​ഖ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​കൗ​ശി​​ഗ​നാ​ണ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ.

    ശ​ശി ത​രൂ​ർ, അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്, എ.​എ റ​ഹീം, ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ്, വി.​കെ പ്ര​ശാ​ന്ത്, ജി. ​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, എ.​കെ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഐ.​ബി സ​തീ​ഷ്, കെ. ​ആ​ൻ​സ​ല​ൻ, വി. ​ശ​ശി, ഒ.​എ​സ് അം​ബി​ക, ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ, പ്ര​ദീ​പ് ജ​യ​രാ​മ​ൻ, മാ​ങ്കോ​ട് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശ​ക്ത​ൻ നാ​ടാ​ർ, ക​ര​മ​ന ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ്, വി. ​ജോ​യ്, സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ആ​ൽ​ഫ്ര​ഡ് ഒ.​വി, തു​റ​മു​ഖ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​കൗ​ശി​ഗ​ൻ, എ.​വി.​പി.​പി.​എ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ പ്ര​ദീ​പ് ജ​യ​രാ​മ​ൻ, വി​ഴി​ഞ്ഞം ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ണ​ല്‍ സീ​പോ​ര്‍ട്ട് ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ എം.​ഡി ദി​വ്യ എ​സ് അ​യ്യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Vizhinjam port construction to be completed in 2028
