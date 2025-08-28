Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vizhinjam
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:47 PM IST

    ചരക്ക്​ നീക്കത്തിൽ വൻനേട്ടവുമായി വിഴിഞ്ഞം

    • ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ദശലക്ഷം ടി.ഇ.യു
    • ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്തി​യ​ത്​ 460ൽ ​അ​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ
    ചരക്ക്​ നീക്കത്തിൽ വൻനേട്ടവുമായി വിഴിഞ്ഞം
    വിഴിഞ്ഞം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ടി.​ഇ.​യു കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത്​ അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖം. ലോ​ക​ത്തു ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം സ്ഥാ​പി​ത ശേ​ഷി മ​റി​ക​ട​ന്ന തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​വാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തി​ന്​ ചു​രു​ക്കി​യ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത്​ കൈ​വ​രി​ക്ക​വ​നാ​യി. ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം ആ​കെ മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷം ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യി​ലേ​റെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്താ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞം ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 10.12 ല​ക്ഷം ടി.​ഇ.​യു ആ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത ച​ര​ക്കി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്.

    2024 ഡി​സം​ബ​ർ 3-നാ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 13-14 ല​ക്ഷം വ​രെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 399.99 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നീ​ള​മു​ള്ള 27 അ​ൾ​ട്രാ ലാ​ർ​ജ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ വെ​സ​ലു​ക​ൾ (യു.​എ​ൽ.​സി.​വി) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 460-ല​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി.

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ച​ര​ക്കു ക​പ്പ​ൽ ആ​യ ‘എം.​എ​സ്.​സി ഐ​റി​ന’ അ​ട​ക്കം ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ബെ​ർ​ത്ത് ചെ​യ്ത ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കൊ​ളം​ബോ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ദു​ബാ​യ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​കോ​ത്ത​ര തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞം നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് തു​റ​മു​ഖ​മാ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞം. 24 ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് യാ​ർ​ഡ് ക്രെ​യി​നു​ക​ളും 8 സെ​മി ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ഷി​പ്പ് ടു ​ഷോ​ർ ക്രെ​യി​നു​ക​ളു​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​രു​ത്ത്.

    വി​ഴി​ഞ്ഞം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്​ ​ ലോ​കോ​ത്ത​ര നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും ലോ​ക മാ​രി​ടൈം മേ​ഖ​ല​യെ​ത്ത​ന്നെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​തു​റ​മു​ഖ​മെ​ന്നും വ​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ വാ​സ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​റോ​പ്പ്, യു​എ​സ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ചൈ​ന അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ​മു​ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തി​ന്റെ കു​തി​പ്പി​ന്​ വേ​ഗം കൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    വി​ദേ​ശ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ട്രാ​ൻ​ഷി​പ്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ചെ​ല​വു വ​ന്നി​രു​ന്ന കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ അ​ധി​ക​ച്ചെ​ല​വ് കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ വി​ഴി​ഞ്ഞം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ റോ​ഡ്, റെ​യി​ല്‍ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Local Newsvizhinjam porttrivandrumKerala
