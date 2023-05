പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ചമഞ്ഞ്​ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്​ പണംതട്ടി; യുവതി പിടിയിൽ

cancel camera_alt അ​ശ്വ​തി കൃ​ഷ്ണ​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വി​ഴി​ഞ്ഞം: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ പ​ണം​ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ യു​വ​തി​യെ വി​ഴി​ഞ്ഞം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ശ്വ​തി കൃ​ഷ്ണ​യാ​ണ്​ (29) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മേ​നം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും കോ​ട്ടു​കാ​ൽ ചൊ​വ്വ​ര കാ​വു​ന​ട തെ​ക്കേ കോ​ണ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​യു​മാ​യ അ​നു​പ​മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ശ്വ​തി കൃ​ഷ്ണ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യും വീ​ട് വെ​ക്കാ​ൻ ലോ​ൺ ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി ത​രാ​മെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചും ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി വ​രെ പ​ല ത​വ​ണ​യാ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഭ​ർ​ത്താ​വി​ൽ​നി​ന്നും 1.60 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഴു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ലോ​ൺ പാ​സാ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വ്യാ​ജ ചെ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യും പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. ചെ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ഴി​ഞ്ഞം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​യി അ​ക​ന്ന് ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ശ്വ​തി സ​മീ​പ​ത്തെ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ എ​സ്.​പി.​സി പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​രോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന് എ​ടു​ത്ത ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ജോ​ലി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത​ത്രെ.

