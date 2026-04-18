Madhyamam
    Vizhinjam
    Posted On
    date_range 18 April 2026 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 12:48 PM IST

    അച്ഛനെ കാത്തിരുന്ന മകൾക്കുമുന്നിലെത്തിയത് ചേതനയറ്റ ശരീരം...

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാണ് സുമൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടത്
    അച്ഛനെ കാത്തിരുന്ന മകൾക്കുമുന്നിലെത്തിയത് ചേതനയറ്റ ശരീരം...
    സു​മ​ൻ

    വി​ഴി​ഞ്ഞം: അ​ച്​ഛ​നെ കാ​ണാ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്ന അ​നാ​ർ​ക്ക​ലി​ക്കു​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ പി​താ​വി​ന്‍റെ ചേ​ത​ന​യ​റ്റ ശ​രീ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സു​മ​ൻ, ഏ​ക​മ​ക​ൾ അ​നാ​ർ​ക്ക​ലി എ​ന്ന ഷി​ന്‍റോ​യെ കാ​ണാ​ൻ ചൊ​വ്വ​ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. അ​ച്ഛ​നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഭാ​ര്യ ര​മ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ടി​ന്‍റെ കാ​വ​ലാ​ളാ​യി​രു​ന്ന മ​ക​നെ എ​ന്തി​നാ​ണ് കൊ​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സു​മ​ന്‍റെ മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​രി ശ​ശി​ക​ല ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​സ​വി​ച്ച് ര​ണ്ടാം മാ​സം അ​മ്മ മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​രി ശ​ശി​ക​ല​യും മു​ത്ത​ശ്ശി കൗ​സ​ല്യ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സു​മ​നെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ശ​ശി​ക​ല​ക്കൊ​പ്പം വെ​ള്ളാ​യ​ണി പാ​ല​പ്പൂ​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യി​രു​ന്ന സു​മ​ന് കോ​വ​ള​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. കൈ​ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം സു​ഹൃ​ത്ത് വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന് ശ​ശി​ക​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ക്കോ​ല​യി​ലെ ബാ​റി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ്​ സു​മ​ന്‍റെ കൊ​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. സു​മ​ൻ മൃ​ത​പ്രാ​യ​നാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യും ച​വി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം സു​മ​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം തൊ​ളി​യ​റ​ത്ത​ല ആ​ർ​സി സ്ട്രീ​റ്റ് നി​വാ​സി പ​യ​റ്റു​വി​ള​യി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ​സ്. അ​ച്ചു (24), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ എ​സ്. അ​ന​ന്തു (19) എ​ന്നി​വ​ർ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ഴി​ഞ്ഞം പൊ​ലീ​സ്.

    TAGS:criminal caseVizhinjam murderMurder CaseCrime
    News Summary - A lifeless body appeared in front of the daughter who was waiting for her father
