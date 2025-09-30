Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:17 PM IST

    കല്ലറ-പാങ്ങോട് വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ന് 87 വയസ് തികയുന്നു

    കല്ലറ-പാങ്ങോട് വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ന് 87 വയസ് തികയുന്നു
    ക​ല്ല​റ-പാ​ങ്ങോ​ട് സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന പാ​ങ്ങോ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ 

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ ക​ല്ല​റ-​പാ​ങ്ങോ​ട് സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പാ​ങ്ങോ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള വെ​ടി​വെ​പ്പി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 87 വ​യ​സ് തി​ക​യു​ന്നു.

    ക​ല്ല​റ ച​ന്ത​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ചു​ങ്ക പി​രി​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. അ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ല്‍ സ​മ​ര​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ലാ​ങ്കീ​ഴ് കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും കൊ​ച്ചു​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ ആ​ശാ​രി​യും മ​രി​ക്കു​ക​യും അ​ന​ശ്വ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ടം​നേ​ടു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. അ​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ​ര ഭ​ട​ന്മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ഘാ​ത​ക​ന്‍ ഗോ​പാ​ല​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ല്‍ കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം കൂ​ടു​ത​ല്‍ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി സ​മ​ര​ക്കാ​രെ നേ​രി​ടു​ക​യും പ​ല​രെ​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ല​രും നാ​ടു​വി​ട്ടു. സ​മ​രം ക്രൂ​ര​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന കൊ​ച്ച​പ്പി പി​ള്ള​യേ​യും പ​ട്ടാ​ളം കൃ​ഷ്ണ​നേ​യും 1940 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 17നും 18 ​നു​മാ​യി തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റി. അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍ദ്ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​പ്പ് എ​ഴു​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​നാ​ല്‍ ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സി.​പി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നീ​തി​കാ​ട്ടി​യി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യാ​യ രാ​മേ​ലി​ക്കോ​ണം പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ന്‍, പൊ​ലീ​സ് വീ​ട് വ​ള​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു.

    പാ​ലു​വ​ള്ളി അ​ബ്ബാ​സ് ച​ട്ട​മ്പി, മ​ഠ​ത്തു​വാ​തു​ക്ക​ല്‍ ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ മു​ത​ലാ​ളി, മാ​ങ്കോ​ട് ഹ​നീ​ഫ ല​ബ്ബ, ഡ്രൈ​വ​ര്‍ വാ​സു, ഗോ​പാ​ല​ന്‍, പ​ന​ച്ച​ക്കോ​ട് ജ​മാ​ല്‍ ല​ബ്ബ, ക​ല്ല​റ പ​ദ്മ​നാ​ഭ​പി​ള്ള, മാ​ധ​വ​ക്കു​റു​പ്പ്, കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട് അ​ലി​യാ​രു​കു​ഞ്ഞ്, മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, വാ​വാ​ക്കു​ട്ടി, കു​ഞ്ഞ​ന്‍ പി​ള്ള, പാ​റ നാ​ണ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​ള്‍. എ​ന്നാ​ല്‍ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ടം പി​ടി​ച്ച ക​ല്ല​റ-​പാ​ങ്ങോ​ട് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഇ​നി​യും ഉ​ചി​ത​മാ​യ സ്മാ​ര​കം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​മ​ര ച​രി​ത്രം പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഇ​നി​യും വ​ന​രോ​ദ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:trivandrumhistoryrevolutionKallara-Pangode
    News Summary - The Kallara-Pangode Revolution turns 87 today
