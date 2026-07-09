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    Venjaramoodu
    Posted On
    date_range 9 July 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 12:12 PM IST

    അടഞ്ഞുകിടന്ന കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി വളപ്പില്‍ തീപിടിത്തം

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    അടഞ്ഞുകിടന്ന കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി വളപ്പില്‍ തീപിടിത്തം
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    പ​ഴ​യ​കു​ന്നു​മ്മ​ല്‍ ഇ​ര​ട്ട​ച്ചി​റ​യി​ല്‍ ക​ശു​വ​ണ്ടി ഫാ​ക്ട​റി വ​ള​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന ക​ശു​വ​ണ്ടി ഫാ​ക്ട​റി വ​ള​പ്പി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം. പ​ഴ​കു​ന്നു​മ്മ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ട്ട​ച്ചി​റ​യി​ല്‍ കൊ​ല്ലം മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി അ​യ​ത്തി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​സാ​ക്കി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലാ​ണ് അ​ഗ്നി​ബാ​ധ. ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ബാ​ഗു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. ഫാ​ക്ട​റി വ​ള​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് തീ​യും പു​ക​യും ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. സേ​ന​യെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

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    TAGS:Factory FireFire SafetyVenjaramooduKerala
    News Summary - Fire breaks out at closed cashew factory premises
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