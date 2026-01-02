Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVenjaramooduchevron_rightനാശത്തിന്റെ വക്കില്‍...
    Venjaramoodu
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:35 AM IST

    നാശത്തിന്റെ വക്കില്‍ വാമനപുരം നദി; പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികൾക്ക് മെല്ലെപ്പോക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    നാശത്തിന്റെ വക്കില്‍ വാമനപുരം നദി; പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികൾക്ക് മെല്ലെപ്പോക്ക്
    cancel
    camera_alt

    വാ​മ​ന​പു​രം ന​ദി​യി​ല്‍ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ദു​ര്‍ബ്ബ​ല​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍  (​വാ​മ​ന​പു​രം പാ​ല​ത്തി​ല്‍ നിു​ള്ള ദൃ​ശ്യം.)

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശു​ദ്ധ​ജ​ല സ്രോ​ത​സ്സാ​യ വാ​മ​ന​പു​രം ന​ദി നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ല്‍. പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മെ​ല്ലെ​പ്പോ​ക്കി​ൽ. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ണ​ലൂ​റ്റ്, വൈ​ഡൂ​ര്യ ഖ​ന​നം, തോ​ട്ട പൊ​ട്ടി​ച്ചു​ള്ള മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം, അ​പൂ​ര്‍വ​യി​നം ഗ്രാ​നൈ​റ്റ് ക​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ക​ട​ത്ത്, തീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ള​ക​ളും മു​റി​ച്ച് ക​ട​ത്ത​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് മു​ന്‍കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ദി​ക്ക് നാ​ശം സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    1860 മീ​റ്റ​ര്‍ ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ പൊ​ന്‍മു​ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ചെ​മ്മ​ഞ്ചി​മൊ​ട്ട​യി​ലാ​ണ് ന​ദി​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വം. ന​ദി​യി​ല്‍ 1350 ഘ​ന​അ​ടി ജ​ല​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ട​ന്നും അ​തി​ല്‍ 850 ഘ​ന അ​ടി ജ​ലം വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വാ​മ​ന​പു​രം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ പെ​ട്ട പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല, ന​ന്ദി​യോ​ട്, പാ​ങ്ങോ​ട്, ക​ല്ല​റ, പ​ന​വൂ​ര്‍, ആ​നാ​ട് പു​ല്ല​മ്പാ​റ, നെ​ല്ല​നാ​ട്, വാ​മ​ന​പു​രം എ​ന്നീ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ദി​യും ന​ദി​യു​ടെ കൈ​വ​ഴി​ക​ളും 88 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ഒ​ഴു​കി അ​ഞ്ച്തെ​ങ്ങ് കാ​യ​ലി​ല്‍ പ​തി​ക്കു​ന്നു. വ​ര്‍ഷ​കാ​ല​ത്ത് തീ​രം ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​ക​യും വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ലാ​രം​ഭ​ത്തി​ന് മു​ന്നെ ത​ന്നെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ദു​ര്‍ബ​ല​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഇ​ത് ന​ദി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ താ​ളം​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    ന​ദീ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2021ല്‍ ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​ണ്. ഒ​രു വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍പ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യാ​ണ് ചി​ല​വാ​യ​ത്. മേ​ജ​ര്‍ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ്, മൈ​ന​ര്‍ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ്, നാ​റ്റ്പാ​ക്, മ​ണ്ണ് സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ്, ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ്, പാ​ലോ​ട് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍, ഭൂ​ഗ​ര്‍ഭ ജ​ല വ​കു​പ്പ്, സം​സ്ഥാ​ന എ​ന​ര്‍ജി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ള്‍.

    ഓ​രോ വ​കു​പ്പു​ക​ളും വി​വി​ധ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ച്ചി​രു​ന്നു. മേ​ജ​ര്‍ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​ന്റെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ 25.50 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ആ​റ് ചെ​ക്ക് ഡാ​മു​ക​ള്‍, 4.78 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 15 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ, 23 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 39 സ്ഥ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ദി​യു​ടെ വ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, 12.55 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 50 കു​ളി​ക്ക​ട​വു​ക​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൈ​ന​ര്‍ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​ന്റെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ 57.28 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 247 തോ​ടു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, 21.58 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 120 കു​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, 3.70 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 31 ത​ട​യ​ണ​ക​ള്‍ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്ക​ൽ, 4.06 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 44 ത​ട​യ​ണ​ക​ള്‍ നി​ര്‍മ്മി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    നാ​റ്റ്പാ​ക് ആ​റ് കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ഏ​ഴ് ക​ട​വു​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തും 1.48 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ന​ദി​യി​ലെ മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും 23.79 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തും 25 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ അ​ഞ്ച് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളും പാ​ല​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തും 18.63 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ക​ട​വു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും ര​ണ്ട് കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ക്കു​ന്ന​തും പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 5.54 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ലോ​വ​ര്‍ മീ​ന്‍മു​ട്ടി ഹൈ​ഡ​ല്‍ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, 20 കോ​ടി രൂ​പ മു​ട​ക്കി പാ​ലോ​ടി​ന് സ​മീ​പം ടൂ​റി​സം ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​ര്‍, 0.55 കോ​ടി ചി​ല​വി​ല്‍ പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്നു.

    സോ​യി​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ര്‍വേ​ഷ​ന്‍ ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്റി​ന്റേ​ത് 194 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ മ​ണ്ണ്, ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ് എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​എം. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി 206.58 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ​യും 32.40 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ക​മ്പോ​സ്റ്റ് കു​ഴി​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും 35.16 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ മ​ഴ​ക്കു​ഴി​ക​ള്‍ നി​ർ​മാ​ണ​വും 17.85 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ കി​ണ​ര്‍ റീ​ചാ​ര്‍ജിം​ഗ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    10.95 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​ലോ​ട് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍ നി​ര്‍ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ 10.9 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഭൂ​ഗ​ര്‍ഭ ജ​ല​വ​കു​പ്പ് 100 പൊ​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മ ഭൂ​ജ​ല പോ​ഷ​ണ​ത്തി​നും മൂ​ന്ന് കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ 50 ചെ​റു​കി​ട കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ച്ച​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ എ​ന​ര്‍ജി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍ 30 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ചെ​റു​കി​ട ഹൈ​ഡ്രോ പ്രൊ​ജ​ക്റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് സാ​ദ്ധ്യ​ത​യു​ണ്ട​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ല്‍ ഈ ​റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​കാ​രം ഒ​രു കാ​ര്യം പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് ഇ​നി​യു​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. വാ​മ​ന​പു​രം ന​ദി​യാ​ക​ട്ടെ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഇ​ക്കു​റി​യും വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ലാ​രം​ഭ​ത്തി​ന് മു​ന്നെ ത​ന്നെ നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ദു​ര്‍ബ്ബ​ല​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കും നാ​ശ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumvamanapuramLatest News
    News Summary - delay in vamanapuram river rejuvanation
    Similar News
    Next Story
    X