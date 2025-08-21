Begin typing your search above and press return to search.
    21 Aug 2025 1:44 PM IST
    21 Aug 2025 1:44 PM IST

    സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൗണില്‍നിന്ന് 45 ചാക്ക് അരി കടത്താൻ ശ്രമം; ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടപെടലില്‍ വിഫലമായി

    സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൗണില്‍നിന്ന് 45 ചാക്ക് അരി കടത്താൻ ശ്രമം; ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടപെടലില്‍ വിഫലമായി
    സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യെ​ത്തി​യ ലോ​റി ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍നി​ന്ന് 45 ചാ​ക്ക് അ​രി​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ചു​മ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്‍ വി​ഫ​ല​മാ​യി. സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സി​ന്റെ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ച​ന്ത​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് അ​രി ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍ ഒ​രു ലോ​ഡ് അ​രി വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ത് ഇ​റ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ത​ന്നെ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ലു​ള്ള ഗോ​ഡൗ​ണി​ലേ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പോ​യി.

    10.30ഓ​ടെ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ല്‍ ഗോ​ഡൗ​ണി​നു​ള്ളി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​ക്ക​പ്പ് വാ​നി​ല്‍ അ​രി​യും ക​യ​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി വ​രു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച റേ​ഷ​ന്‍ ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​രി വി​ത​ര​ണം ഇ​ല്ല​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സം​ശ​യം തോ​ന്നി അ​വ​ര്‍ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞു.

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ആ​സാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​ലാ​മി​ന്റെ നേ​ത്വ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സ​പ്ലൈ​കോ അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സീ​മ, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് സ​ബ്കോ ജൂ​നി​യ​ര്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ടി.​എ. അ​നി​ത കു​മാ​രി, റേ​ഷ​നി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ ബി​ന്ദു, ദീ​പ്തി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കു​ത്ത​രി, പ​ച്ച​രി, പു​ഴു​ക്ക​ല​രി എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന 45 ചാ​ക്ക് അ​രി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    റേ​ഷ​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​ത്ത ദി​വ​സം പെ​ര്‍മി​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ റേ​ഷ​ന​രി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തും ഗോ​ഡൗ​ണി​ലെ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ന്‍ചാ​ർ​ജ് മു​ങ്ങി​യ​തും സ​പ്ലൈ​ക്കോ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സം​ശ​യം ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് അ​രി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ വാ​ഹ​നം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ഗോ​ഡൗ​ണി​ലെ സ്റ്റോ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​പ്ലൈ​കോ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മെ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​നാ​കു എ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും -മ​ന്ത്രി

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്ടി​ലെ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍നി​ന്ന് റേ​ഷ​ന്‍ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​പ്ലൈ​കോ ഉ​ദ്യ​ഗോ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ അ​രി​യും വാ​ഹ​ന​ന​വും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സ്തു​ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍. അ​നി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

