Madhyamam
    Vellarada
    4 Oct 2025 12:07 PM IST
    4 Oct 2025 12:07 PM IST

    ചായക്കടയില്‍ വില്പനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തില്‍ പുഴു

    ചായക്കടയില്‍ വില്പനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തില്‍ പുഴു
    വെ​ള്ള​റ​ട: ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ല്‍ വി​ല്പ​ന​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന കു​പ്പി​വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ പു​ഴു. കാ​ര​ക്കോ​ണം ക​ണ്ട​ന്‍ച്ചി​റ​യി​ല്‍ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ആ​ര്‍.​വി അ​ക്വ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​ലി​പ്പ​മു​ള്ള പു​ഴു​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.
    കു​ടി​വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യം സീ​ല്‍ചെ​യ്ത കു​പ്പി​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ പു​ഴു​വി​നെ ക​ണ്ട​ത് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ങ്ക​ലാ​പ്പി​ലാ​ക്കി. ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ പ​ല ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ല്‍ കു​പ്പി​വെ​ള്ളം യ​ഥേ​ഷ്ടം വി​ല്പ​ന​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    20 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് കു​പ്പി​വെ​ള്ളം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് നി​റ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നോ ആ​രും നോ​ക്കാ​റി​ല്ല. വേ​ന​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ല​രും കു​പ്പി​വെ​ള്ള​ത്തെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

