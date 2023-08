cancel camera_alt പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും പാ​റ​ശ്ശാ​ല സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ല്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ള്ള​റ​ട: വെ​ള്ള​റ​ട മ​ര​പ്പാ​ല​ത്ത് വ​യോ​ധി​ക​യെ​യും മ​ക​ളെ​യും വീ​ടു​ക​യ​റി മ​ർ​ദി​ച്ചു. മ​ര​പ്പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി സു​ന്ദ​രി (75), മ​ക​ള്‍ ഗീ​ത (46) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് വ​ഴി ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ മ​ര്‍ദി​ച്ച​ത്. 15ഓ​ളം പേ​ര്‍ ചേ​ർ​ന്ന്​ മ​തി​ല്‍ പൊ​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

നാ​ല് മാ​സ​മാ​യി വ​ഴി​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ത​ര്‍ക്കം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കോ​ട​തി സ്‌​റ്റേ നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് എ​തി​ര്‍ ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ബീ​ജു (40), അ​ഹി​ല്‍ (21), മ​റ്റൊ​രു യു​വാ​വ്​ എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ട് ക​യ​റി മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. മ​ർ​ദ​ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്ര​മി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​യ​ത്. വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും പാ​റ​ശ്ശാ​ല സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. Show Full Article

The old woman and her daughter were beaten inside the house