Madhyamam
    Vellarada
    19 Jan 2026 12:07 PM IST
    19 Jan 2026 12:07 PM IST

    നീന്തൽകുളത്തിലെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; അമിത ജലവും ആമ്പൽ വള്ളികളും

    കു​ള​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യി​​
    നീന്തൽകുളത്തിലെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; അമിത ജലവും ആമ്പൽ വള്ളികളും
    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്നു

    വെ​ള്ള​റ​ട: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​ന​ങ്കു​ടി​യി​ലെ നീ​ന്ത​ല്‍ കു​ള​ത്തി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ് (12) മ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം കു​ള​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ധി​യി​ല​ധി​കം വെ​ള്ള​മു​ള്ള​തും ആ​മ്പ​ല്‍ വ​ള്ളി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പ്ര​സാ​ദ്, എ​സ്.​ഐ അ​ന്‍സാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​ലീ​സ് സം​ഘം കു​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ശ​ദ​മാ​യ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നീ​ന്ത​ല്‍ക്കു​ള​ത്തി​ല്‍ അ​ഞ്ച​ടി​ക്ക് താ​ഴെ മാ​ത്ര​മേ വെ​ള്ളം നി​റ​യ്ക്കാ​റു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ല്‍ 3 മാ​സം മു​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ നീ​ന്ത​ല്‍കു​ള​ത്തി​ല്‍ അ​ന്നു നി​റ​ച്ച വെ​ള്ള​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ലി​ന​ജ​ലം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നി​റ​ഞ്ഞ് ആ​മ്പ​ല്‍ വ​ള്ളി കാ​ടു​ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണം.

    കു​ള​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ന്ന​ത്തു​കാ​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചെ​റി​യ​കൊ​ല്ല വാ​ര്‍ഡി​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ന്ത​ല്‍കു​ളം.

    ഏ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കു​ളം നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും ഇ​തി​നോ​ടു ചേ​ര്‍ന്ന് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ട​ര്‍ഫ് നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബ്ലോ​ക്ക് ഫ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​രു​കോ​ടി 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പ​ണി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ട​ര്‍ഫ് പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും നീ​ന്ത​ല്‍കു​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​ക​ള്‍ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലാ​യി.

    ര​ണ്ടി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നാ​ളി​തു​വ​രെ​യും വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴും വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് കു​ള​വും പ​രി​സ​ര​വും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ള​ത്തി​ന് അ​ടി​യി​ലെ ചെ​ളി പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ആ​മ്പ​ല്‍ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള്ളി​ക​ള്‍ നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​കു​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കു​ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ടൈ​ല്‍സ് പാ​കി​യ​തി​നാ​ല്‍ അ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ വ​ഴു​തി​വീ​ഴാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. രാ​ത്രി​യി​ലും പ​ക​ലും വി​ദ്യാ​ര്‍ത്ഥി​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം ഉ​ള്ള​വ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ വ​രാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ​യും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സം​വി​ധാ​ന​മോ നീ​ന്ത​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​ക​രോ ഇ​ല്ല.

    തീ​ര്‍ത്തും വി​ജ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ യാ​തൊ​രു സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി​ത്താ​ണ​പ്പോ​ള്‍ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ര്‍ ര​ക്ഷി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ വ​ന്‍ ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. നീ​ന്ത​ല്‍കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി വ​ള​രെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. പ​രി​സ​രം മ​ദ്യ​പാ​നി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ പോ​ലീ​സും എ​ത്തി​നോ​ക്കാ​റി​ല്ല.

