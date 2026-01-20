Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVellaradachevron_rightമകളെ ശാരീരികമായി...
    Vellarada
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:17 PM IST

    മകളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച രണ്ടാനച്ഛന്‍ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മകളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച രണ്ടാനച്ഛന്‍ പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    വെള്ളറട: 17കാരിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ പൊലീസ് പിടിയിൽ. മലയിന്‍കീഴ് പൊറ്റയില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പ്രമോദ് (48) ആണ് പിടിയിലായത്. പ്രമോദ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഒപ്പം താമസിക്കവെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകളായ 17കാരിയെ ശാരീരികമായി വര്‍ഷങ്ങളായി ശല്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രമോദും രണ്ടാം ഭാര്യയും വഴക്കിട്ടു. പൊലീസ് വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകള്‍ പൊലീസിനോട് രണ്ടാനച്ഛന്റെ പീഡനം അറിയിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് രണ്ടാനച്ഛനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

    സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ പ്രസാദ്, എസ്.ഐ അന്‍വര്‍, സിവില്‍ പൊലീസുകാരായ ക്രിസ്റ്റഫര്‍, പ്രണവ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പോക്‌സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumphysical assaultstepfather arrested
    News Summary - Stepfather arrested for physically abusing daughter
    Similar News
    Next Story
    X